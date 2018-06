Die griechische Justiz wird über den künftigen Aufenthaltsort des Roma-Mädchens Maria entscheiden. Ein Gericht soll klären, ob das Kind, das vier oder fünf Jahre alt ist, in Griechenland bleibt oder nach Bulgarien kommt. Das bestätigte die Hilfsorganisation Das Lächeln des Kindes, bei der sich Maria derzeit in Obhut befindet.

Der Leiter der Organisation, Konstantinos Giannopoulos, rechnet damit, dass sie in eine Pflegefamilie gegeben wird. Dass das Kind zu seinen leiblichen Eltern oder den Zieheltern in Griechenland komme, sei unwahrscheinlich, berichteten griechische Medien. Stattdessen könnte das Mädchen zur Adoption freigegeben werden.

Maria war vor zwei Wochen bei einer fremden Familie in einer Roma-Siedlung im griechischen Farsala gefunden worden. Ein DNA-Test gab Aufschluss über die Identität der leiblichen Eltern, einem Paar aus Bulgarien. Sascha Rusewa und ihrem Mann Atanas Rusew wird nun vorgeworfen, das Kind für umgerechnet 250 Euro verkauft zu haben. Der Polizei sagte Rusewa indes, sie habe ihre Tochter 2009 in einer Notsituation freiwillig in Griechenland zurückgelassen und eines Tages zurückholen wollen. Ihren Wohnort Nikolajewo haben sie und ihr Mann am vergangenen Freitag verlassen.

Im Fernsehen bestritt Rusewa erneut, Maria gegen Geld abgegeben zu haben. "Ich habe sie nicht verkauft, ich habe sie weggegeben, ich habe einen Fehler gemacht", sagte sie dem bulgarischen Sender TV7. Als Maria sieben Monate alt gewesen sei, habe sie Griechenland verlassen müssen, aber keine Papiere für ihre Tochter gehabt. Darum habe sie sie einer kinderlosen Frau überlassen. Aus Geldmangel habe sie das Kind nicht wieder abholen können.



Das Paar, bei dem Maria aufwuchs, will wegen Rusewas Aussagen am kommenden Dienstag Haftverschonung beantragen. Nach Auffassung ihrer Anwältin Marietta Palavra ist der Vorwurf der Kindesentführung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die 40-jährige Frau und ihr 39-jähriger Partner waren am vergangenen Montag wegen dieses Verdachts sowie des Vorwurfs der Urkundenfälschung in Untersuchungshaft genommen worden.

Beide Paare haben den Wunsch geäußert, Maria wieder bei sich aufnehmen zu können. Palayra sagte, ihre Mandanten wollten das Kind wiederhaben. "Sie sind diejenigen, die es aufgezogen haben, und die es lieben." Rusewa sagte in dem TV-Interview: "Ich bin ihre Mutter, wie könnte ich sie nicht zurückhaben wollen?"