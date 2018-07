Die Diözesenversammlung des Bistums Limburg gibt einem Neuanfang mit ihrem umstrittenen Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst keine Chance. Die Versammlung sehe das Vertrauensverhältnis zwischen Tebartz-van Elst und seiner Diözese "als so zerstört an, dass ein Neubeginn mit dem Bischof nicht möglich erscheint", heißt es in einer Erklärung der gewählten Vertretung der Katholiken des Bistums.

Tebartz-van Elst trage in letzter Konsequenz die Schuld an der Kostenexplosion für den neuen Bischofssitz. "Unabhängig von den zu klärenden Detailfragen sehen wir letztlich den Bischof von Limburg in der Verantwortung dafür, dass die Kostensteigerung für den Bau des Bischofshauses verschleiert wurde", schreibt die Versammlung weiter.



Engagierte Katholikinnen und Katholiken müssten inzwischen ihr kirchliches Engagement im Bistum Limburg rechtfertigen: "Sie werden mitverantwortlich gemacht für Entscheidungen, in die sie in keiner Weise einbezogen waren. Dadurch fällt es ihnen schwer, ihrem Anliegen und Auftrag nachzukommen, zur Verkündigung der Frohen Botschaft beizutragen."

Die Zahl der Kirchenaustritte zeige,"dass die Vertrauenskrise die katholische Kirche weit über die Grenzen der Diözese Limburg erschüttert hat", schreibt die Versammlung.

Die Delegierten der Diözesenversammlung seien zuversichtlich, "dass der Heilige Vater mit klarem Blick auf unsere Diözese schaut". Auf Geheiß des Papstes nimmt Tebartz-van Elst derzeit eine Auszeit. Er weist den Vorwurf der Prunksucht und eine Alleinschuld an den hohen Kosten für seinen Amtssitz zurück und glaubt an eine Rückkehr nach Limburg.