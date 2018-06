Die Polizei hat das im Londoner Sklaverei-Fall verdächtige Paar gegen Kaution freigelassen. Nach einer Befragung seien die Frau und der Mann im Alter von jeweils 67 Jahren auf freien Fuß gesetzt worden, meldete die britische Nachrichtenagentur Press Association unter Berufung auf Scotland Yard. Dies gelte zunächst bis Januar. Der Mann und die Frau sind den Angaben nach keine Briten.

Die Polizei hatte das Paar am Donnerstagmorgen in einem Haus im Stadtteil Lambeth festgenommen. Dort hatte es laut Polizei drei Frauen mehr als drei Jahrzehnte gefangen gehalten. Das jüngste Opfer, eine 30-jährige Britin, habe vermutlich niemals Kontakt mit der Außenwelt gehabt. "Wir wissen nicht, wo sie geboren wurde, aber sie scheint ihr ganzes Leben lang in Knechtschaft gewesen zu sein", sagte ein Ermittler. Die beiden anderen Frauen sind eine 69 Jahre alte Malaysierin und eine 57-Jahre alte Irin. Die Motive der Täter und die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Hinweise auf sexuelle Misshandlungen gebe es nicht, hieß es.



Für die Polizei ist der Fall in seiner Dimension neu: Seine Einheit habe sich noch nie mit einem Fall befassen müssen, "in dem Menschen gegen ihren Willen ihr ganzes Leben lang festgehalten wurden", sagte der Ermittler. Die Opfer seien "höchst traumatisiert". Deshalb werde es lange dauern herauszufinden, was genau geschah.

Der Polizei zufolge hatte die Irin bereits am 18. Oktober die Hilfsorganisation Freedom Charity angerufen. Der Guardian berichtete, sie habe zuvor eine Fernsehsendung über die Organisation gesehen. Die Irin teilte demnach mit, dass außer ihr noch zwei weitere Frauen in dem Haus seien.



Es kamen Gespräche mit der Hilfsorganisation zustande. Die Opfer hätten dann vereinbart, am 25. Oktober das Haus zu verlassen und an einen verabredeten Ort zu kommen. An diesem Tag seien aber nur die Irin und die Britin erschienen. Sie hätten die Polizei später zu dem Haus geführt, aus dem die Polizei dann auch die Malaysierin befreite.



Gegen die Tatverdächtigen ermittelt die Polizei unter anderem wegen Sklaverei.