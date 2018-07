Mit Böen bis zu 380 Kilometern pro Stunde und starkem Regen hat der Taifun Haiyan durch die Philippinen eine Schneise der Zerstörung gezogen. Bis zu fünf Meter hohe Wellen trafen auf die Ostküste des Landes, wie die UN-Katastrophenhilfe (OCHA) mitteilte. Mindestens vier Menschen starben bisher. Durch den Zusammenbruch der Kommunikation in den betroffenen Gebieten konnten allerdings zunächst kaum gesicherte Informationen übermittelt werden.



Viele Nothelfer erreichten die am schlimmsten heimgesuchte Region zunächst nicht, teilte OCHA unter Berufung auf Partnerorganisationen vor Ort mit. Der Fähr- und Flugverkehr war eingestellt und die Straßen waren durch Bäume oder Erdrutsche unpassierbar.

Der Sturm traf im Süden der philippinischen Insel Samar auf Land und fegte anschließend von Osten nach Westen über mehrere Teile des Landes hinweg (seinen voraussichtlichen Weg zeigt diese Karte) . Betroffen waren neben Samar auch die Inseln Leyte, Cebu und Panay. Rund 700.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. 22 Provinzen waren betroffen. Auch die dicht besiedelte Gegend um Manila liegt noch im Bereich erhöhter Windstärke .

Er erwarte "katastrophale" Zerstörungen in dem Fischerort Guiuan, der als erster auf Haiyans Weg lag, sagte der US-Meteorologe Jeff Masters vom Wetterdienst Weather Underground.



Das Fernsehen zeigte Bilder von einer Straße der benachbarten Stadt Tacloban auf der Insel Leyte, die kniehoch überflutet war. In manchen Orten reichte das Wasser bis zum zweiten Stockwerk der Gebäude. In den Fluten trieben Trümmerteile. In der Provinz Southern Leyte brachten Sturm und Regen Erdrutsche mit sich. Straßen wurden auch blockiert, wie Gouverneur Roger Mercado sagte. Zudem riss der Sturm Bäume um (Video) und Dächer von Häusern.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Auf der Insel Bohol, wo seit einem Erdbeben im Oktober mit mehr als 220 Toten viele Menschen noch immer in Zeltstädten leben, mussten Tausende Menschen in Notunterkünfte gebracht werden.

Die zentralphilippinische Stadt Ormoc zeigt auf ihrer Facebook-Seite Videos und Bilder von der Lage. Auch nach Tagesanbruch wurde es in den Sturmregionen wegen der dichten Wolken kaum hell.

Philippinische Meteorologen, die den Sturm Yolanda nennen, maßen eine Windgeschwindigkeit von etwa 275 Kilometer pro Stunde. "Die Stärke dieses Taifuns sprengt alle Kategorien", sagte Michael Padua, Taifun-Spezialist einer privaten Wetterstiftung in Manila, die eigene Vorhersagen anbietet. Mit Ausläufern erreichte der Sturm einen Durchmesser von 600 Kilometern – eine Strecke etwa von Hamburg bis Augsburg.



Mit seinen extremen Windgeschwindigkeiten gehöre Haiyan (chinesisch für "Sturmvogel") zu den vier stärksten jemals gemessenen Wirbelstürmen der Welt und sei der schwerste, der je auf Land traf, sagte der US-Meteorologe Masters.



Haiyan ist damit der weltweit bislang stärkste Sturm dieses Jahres. Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 heftigen Stürmen getroffen .

"Dieser Sturm ist wesentlich stärker als Taifun Bopha im vergangenen Jahr, und damals starben mehr als 100 Menschen", sagte Minnie Portales von der Hilfsorganisation World Vision auf den Philippinen. "216.000 Häuser wurden damals zerstört."

Es wird erwartet, dass Haiyan über die zentralen Provinzen der Philippinen hinweg und dann über das Südchinesische Meer weiter Richtung Vietnam zieht . Dort sollte er nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag mit Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern in der Stunde auf Land treffen und im Landesinneren am Montag weiter an Kraft verlieren. Von dem gewaltigen Taifun seien voraussichtlich auch Teile von Kambodscha, Laos und Südchina betroffen.