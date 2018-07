Sie nehmen es von den Bösen und verteilen es an die Armen, um die Macht der Drogenkartelle zu brechen – so zumindest sehen sich die mexikanischen Bürgerwehren selbst. Im Bundesstaat Michoacán erobern sie die luxuriösen Villen von Mitgliedern der Kartelle. Besonders umkämpft sind die Städte Apatzingán und Nueva Italia. Mittlerweile haben sich Polizei und Militär in die Auseinandersetzungen eingeschaltet. Es gibt mehrere Tote und Verletzte.