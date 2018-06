Bürgerwehren haben im mexikanischen Bundesstaat Michoacán den Sitz eines Drogenkartells erobert. Hunderte bewaffnete Zivilisten lieferten sich in der Stadt Nueva Italia Feuergefechte mit Mitgliedern des Tempelritter-Kartells, bis sie das Rathaus erreichten und den zentralen Platz unter ihre Kontrolle brachten. Die Auseinandersetzung habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, sagte der Anführer einer der Bürgerwehren. Zwei zivile Kämpfer seien verletzt worden.

In der Nähe der Stadt wurden später zwei Leichen entdeckt, die an einer Brücke hingen. Zunächst war nicht klar, ob dieses Verbrechen, das ähnlich oft von Drogenkartellen begangen wird, mit den Kämpfen in Nueva Italia zusammenhängt. Die Bürgermilizen rückten unterdessen nach Apatzingán vor, um die Tempelritter auch aus dieser strategisch wichtigen Stadt zu vertreiben.



Das Tempelritter-Kartell kämpft mit dem Drogenkartell Neue Generation aus dem Nachbarstaat Jalisco um die Vorherrschaft in der Gegend. Die Bürgerwehr wies Anschuldigungen zurück, dass sie an der Seite dieses Kartells kämpfe.



Die mexikanische Bundesregierung hatte im Mai Tausende Soldaten und Polizisten nach Michoacán entsandt, um gegen die rivalisierenden Drogenbanden vorzugehen. Die Bürgerwehren sehen die Menschen aber nicht ausreichend geschützt und wollen daher selber für Ruhe und Ordnung sorgen. In den vergangenen Wochen übernahmen sie die Kontrolle über mehrere Gemeinden. In Mexiko wurden in den vergangenen Jahren im Drogenkrieg mehr als 77.000 Menschen getötet.