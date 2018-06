Frage: Sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen in einer Krise?

Michael Blumenthal: Auf die Frage muss man zweigeteilt antworten, im Allgemeinen und im Besonderen. Allgemein gesprochen ist es selbstverständlich, dass sich alle Länder gegenseitig "in den Topf" gucken. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist normal. Ob das moralisch ist, weiß ich nicht. Aber wenn jemand in der Politik zu viel von Moral redet, wird mir immer etwas mulmig.

Frage: Und im Besonderen?

Blumenthal: Nach dem 11. September ist das Nachforschen – bei aller Notwendigkeit, Amerika zu schützen – ausgeartet in einer Weise, die dumm ist. Das Dümmste und Inakzeptabelste, was ich mir vorstellen kann, ist es, zu versuchen, die Telefongespräche der Bundeskanzlerin abzuhören. Ich glaube nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Obama vom Abhören des Handys der Kanzlerin etwas gewusst hat. Ich bin sicher, dass wir aus dieser peinlichen Lage lernen. Die politischen Prozesse entwickeln sich viel langsamer als die technischen Möglichkeiten. Da gibt es Nachholbedarf bei der Kontrolle. Nur weil man es kann, darf man nicht alles tun.

Frage: Aber zeigt sich nicht in dieser Sache doch ein tiefer sitzendes Unverständnis zwischen Amerikanern und Deutschen?

Michael Blumenthal wurde 1926 in Oranienburg geboren. 1939 floh er mit seinen Eltern vor dem Naziterror zunächst nach Shanghai, dann in die USA. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und war Berater verschiedener US-Präsidenten. Jimmy Carter berief ihn 1977 zum Finanzminister, bis 1979 blieb er in diesem Amt. Seit 1997 ist er Direktor des Jüdischen Museums in Berlin. Die Geschichte seiner Familie veröffentlichte Blumenthal 1998 unter dem Titel Die unsichtbare Mauer.

Blumenthal: Es gibt wenige Länder und Völker, die sich so gut verstehen wie Deutsche und Amerikaner. Wir haben heute eine ähnliche Kultur. Ich habe meine Muttersprache in einem anderen Deutschland gelernt und wundere mich heute, wie sich das Deutsche mit dem Englischen vermischt hat. Die Menschen verstehen sich und reisen gern in das jeweilig andere Land. Gerade deswegen ist die NSA-Angelegenheit so unnötig.

Frage: Sie sind in Deutschland sehr säkular aufgewachsen. Erst im Gymnasium wurden Sie intensiver mit der jüdischen Religion konfrontiert. War das prägend?

Blumenthal: Das Jüdische war überhaupt nicht prägend für mich, auch das jüdische Gymnasium hat daran nichts geändert. Ich bin heute, 75 Jahre später, immer noch so säkular, wie ich damals in meiner Familie aufgewachsen bin. Zunächst war ich in der jüdischen Schule in Dahlem, und auch nach der Flucht bin ich in Shanghai auf eine jüdische Schule gegangen. Es ist eigentlich verwunderlich, wie wenig davon hängen geblieben ist. Wir haben gerade zum ersten Mal im Jüdischen Museum eine große Judaica-Ausstellung. Und ich habe gemerkt, dass ich noch Hebräisch lesen kann, verstehe aber nichts. Da muss ich besonders resistent sein, denn ich kann vier Sprachen fließend. Nur das Hebräische habe ich trotz Unterrichts vergessen.

Frage: Was verbinden Sie noch mit dem Jüdischen?

Blumenthal: Durch den Unterricht in den Schulen sind mir die jüdischen Zeremonien vertraut. Ich weiß, was Pessach, was Purim, Rosch ha-Schana, Jom Kippur ist. Aber religiöse Praxis hat sich bei mir nie eingestellt.

Frage: Sie sind auch nicht zur Bar Mitzwa gegangen?

Blumenthal: Nein. Und als ich 13 Jahre alt war, war gerade für uns in Deutschland die schlimmste Zeit, da sind wir ausgewandert. Für meine Eltern war Bar Mitzwa kein Thema, auch mein Vater ist, glaube ich, nicht gegangen.

Frage: Wie würden Sie Ihre Eltern beschreiben?

Blumenthal: Meine Eltern waren ein Paradebeispiel für die Kultur assimilierter deutscher Juden. Die Religion interessierte sie nicht. Mein Vater war ein Preuße. Als mein Sohn später in Amerika geboren wurde, am 27. Januar, und ich dies meinem Vater erzählte, sagte dieser nur: An Kaisers Geburtstag! Natürlich wusste mein Vater auch, dass er ein Jude ist. Er hatte ein Feingefühl für Antisemitismus und wollte deswegen gerade nicht jüdischen Stereotypen entsprechen. Meine Eltern hatten Angst vor den orthodoxen Männern mit Bart und Hut.

Frage: Was also verbinden Sie heute mit dem Jüdischen?

Blumenthal: Ich will Ihnen dazu eine Geschichte erzählen: In der 47. Straße in New York sind viele Juweliere, zum großen Teil sind das fromme Juden, die sind sofort als Orthodoxe zu erkennen. Da gab es einen Juwelier, der mir empfohlen worden war. Ich ging dorthin, Ende der Siebzigerjahre, um preiswert und gut für meine Frau Schmuck zu kaufen. Ich war kurz zuvor noch Finanzminister gewesen, also kannten sie mich alle. Mit dem Juwelier habe ich mich oft unterhalten, wir haben viel über Religion gesprochen. Er war Lubawitscher, Anhänger einer besonders frommen Richtung. Ich fragte also meinen Juwelier: Glauben Sie das Zeug alles, Sie sind doch ein intelligenter Mensch? Das ist doch alles Quatsch. Er verteidigte hingegen seinen Glauben und hat mir etwas gesagt, was mir sehr imponiert hat und das ich nie vergessen habe. Er sagte: "Wenn alle Juden wären wie Sie, dann gäbe es keine Juden mehr." Ich habe ihm geantwortet: Ich kann es nicht, ich fühle es nicht, aber ich bewundere ihn für seine Haltung.

Frage: Wie lässt sich dann Ihre jüdische Identität beschreiben?

Blumenthal: Ich habe erst später gelernt, was das Wertvolle daran ist. Ich sehe, obwohl ich es selbst nicht praktiziere, absolut ein, dass das Überleben der Juden, verstreut in der Welt seit über 2.000 Jahren, auf ihre Religion, ihre Tradition und Rituale zurückzuführen ist. Ich freue mich, dass ich ein Jude bin. Ich bin ein Jude, aber nicht, weil ich religiös bin, sondern weil ich mich mit dieser Gruppe von Menschen identifiziere, ihre Freuden und ihre Leiden und ihre Werte teile.