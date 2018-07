Ganz zum Schluss hat Daniela Schneider ihren Sohn nur noch festgehalten. Hat ihn gestreichelt, geküsst und ihm gesagt, dass sie ihn niemals vergessen wird. "Ich habe ihm erzählt, dass ein Engel kommen und ihn abholen wird. Und dass er dort, wo er hingeht, keine Schmerzen mehr haben wird. Dass sein Kampf dann zu Ende ist."

Zu diesem Zeitpunkt haben Ben und seine Eltern eine Odyssee hinter sich. Schnell nach der Geburt des kleinen Jungen im Juni 2008 wird klar, dass Ben nicht ist wie andere Kinder. Er ist zu schwach zum Trinken, schläft kaum, weint viel. Ein Ultraschall bringt das Unfassbare ans Licht: Ben hat einen Balkenmangel, der Bereich in seinem Gehirn, der die beiden Großhirnhälften miteinander verbinden soll, ist nicht richtig entwickelt. Was diese Fehlbildung für ihren Sohn bedeuten wird, kann Daniela Schneider zu diesem Zeitpunkt niemand sagen: Eine schwerste Behinderung, bei der Ben niemals laufen oder sprechen lernen wird, ist ebenso möglich wie eine normale Entwicklung.

Doch die gibt es für die Schneiders nicht. Mit einem halben Jahr bekommt Ben Krampfanfälle, immer wieder sackt die Sauerstoffsättigung in seinem Blut ab. Am 13.Februar 2009, Ben ist noch nicht acht Monate alt, fällt in einem Gespräch mit den Ärzten der Satz, den Daniela Schneider niemals vergessen wird: "Ihr Sohn wird sein erstes Lebensjahr nicht erreichen." Die Diagnose lautet Morbus Alexander; eine sehr seltene, genetisch bedingte Stoffwechselstörung, die unaufhaltsam die weiße Substanz in Bens Gehirn und Rückenmark zerstört. Eine Heilung ist nicht möglich.

"An dem Tag haben wir es noch nicht geglaubt", erinnert sich Daniela Schneider, "aber uns wurde schnell klar, dass die Ärzte wohl recht hatten. Ben krampfte unentwegt, er musste sediert werden, um überhaupt aus dem Krampf herauszukommen. Er machte die Augen nicht mehr auf und musste künstlich ernährt werden." Damals sei ihr das erste Mal der Gedanke gekommen, es sei vielleicht leichter, Ben von diesem Dasein zu erlösen. Kann nicht irgendjemand Bens Leid verkürzen?

Auf Nachfragen versichern ihr Ärzte und Schwestern, ihr Sohn werde palliativ betreut. Dabei geht es nicht mehr um Heilung, sondern darum, die Symptome der Krankheit zu lindern. Man sagt Daniela Schneider, man werde alles nur Mögliche dafür tun, dass Ben nicht leiden werde. "Aber er hatte Schmerzen. Er hat gelitten. Da bin ich mir absolut sicher. Es gab Zeiten, da hat er nächtelang geschrien, das macht kein Baby einfach so. Es hat immer sehr lange gedauert, bis die richtige Medikation gefunden wurde. Dann war er ruhiger, und ich konnte in seinen Augen sehen, ob er leidet oder nicht. In seinen letzten Monaten konnte Ben nicht mehr weinen. Aber ich habe immer gewusst, wann es ihm gut ging und wann nicht."

Daniela Schneider hat für ihren Sohn eine Homepage eingerichtet. Jeden seiner wenigen Lebensmonate hat sie darauf nachgezeichnet. Wer die Bilder von Ben sieht, der sieht ein Baby sterben. Ben verlischt im Frühjahr und Sommer 2009. Seine einst so strahlenden Augen leuchten nicht mehr, er kann nicht mehr lächeln. Immer wieder geht es dem kleinen Jungen so schlecht, dass Daniela Schneider glaubt, sie bringe ihr Kind zum letzten Mal zu Bett. Jeden Abend legt sie sich gemeinsam mit ihm schlafen und rechnet nicht damit, dass Ben, der inzwischen Morphium bekommt, wieder wach wird.



"Aber er hat immer wieder gekämpft. Wir haben seinen Geburtstag gefeiert, und meine Eltern haben uns noch besucht." Dann kommt der Tag, an dem Daniela Schneider spürt, dass alles anders ist. "Ben hat nicht mehr gekämpft", sagt sie, "er hat sich auf den Weg gemacht." Am 8.Juli 2009 um 13.30 Uhr holt Ben zum letzten Mal Luft. Er sieht zufrieden aus. Sein Herz hört auf zu schlagen. Ben ist tot.

Für Daniela Schneider endet an diesem Tag ein Kampf, den zu führen sie sich nie vorstellen konnte. Wäre es nach ihr und ihrem Mann gegangen, hätte Bens Sterben schon kurz nach der Diagnose ein Ende gefunden. "Als Ben im Februar auf der Intensivstation lag, wollten wir unbedingt Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Wir mussten mit ansehen, wie er stundenlang krampfte, wie ihm Blut aus Nase und Ohren lief. Wir haben miterlebt, wie unser Kind, das mit drei Monaten sein Köpfchen halten konnte, jeden Tag mehr und mehr abgebaut hat." Familie Schneider will mit Ben ins Ausland fahren, um seinem Leiden dort ein Ende zu setzen – und scheitert an den bürokratischen Vorgaben.