Die älteste bekannte Überlebende des Holocausts ist im Alter von 110 Jahren gestorben. Alice Herz-Sommer sei am Sonntagmorgen in London friedlich eingeschlafen, teilte ihre Familie mit. Die gebürtige Pragerin hatte während des Zweiten Weltkriegs zwei Jahre im Konzentrationslager Theresienstadt auf dem besetzten Gebiet der damaligen Tschechoslowakei verbracht und Häftlinge mit ihrer Klaviermusik vom täglichen Grauen um sie herum abgelenkt.

Der dokumentarische Kurzfilm The Lady in Number 6 über Alice Herz-Sommer hat bei der Oscar-Verleihung am kommenden Sonntag Chancen auf einen Academy Award. In dem 38 Minuten langen Film des Regisseurs Malcolm Clarke erzählt die mit der Familie des Schriftstellers Franz Kafka befreundete Pianistin aus ihrem Leben, über die Musik und die Kunst, das Lachen auch im Angesicht des Schreckens nicht zu verlernen. "Sie war eine Inspiration, und unsere Welt wird ohne sie bedeutend ärmer sein", sagte ihr Enkel Ariel Sommer.

Das Lager Theresienstadt wurde von den Nationalsozialisten als Propagandalager genutzt, in das unter anderen alte und prominente Juden gebracht wurden. Tatsächlich aber war es ein Umsteigebahnhof in das KZ Auschwitz-Birkenau. Von mehr als 140.000 Häftlingen, die nach Theresienstadt gebracht wurden, starben mehr als 33.500 vor Ort.

Theresienstadt Infobox Theresienstadt Kaiser Joseph II. ließ Theresienstadt Ende des 18. Jahrhunderts errichten. Die Festung sollte Nordböhmen vor preußischen Angriffen schützen, sie war allerdings nie in Kampfhandlungen verwickelt. Das Gelände ist fast 400 Hektar groß und unterteilt sich in die Kleine Festung als Brückenkopf, rechts des Flusses Eger, und die ehemalige Garnisonsstadt mit elf Kasernen und zahlreichen Zivilhäusern. Sammel- und Propagandalager 1940 richtete die Prager Gestapo in der Kleinen Festung ein Gefängnis ein. Ab November 1941 nutzte die SS die große Festung als Durchgangs- und Sammellager für Juden aus Tschechien, Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Dänemark. Das Ghetto Theresienstadt war seit Sommer 1942 auch Propagandalager. Zunächst deportierte man alte und prominente Juden aus Deutschland und Österreich nach Theresienstadt und ließ sie so ohne großes Aufsehen, langsam aus der Öffentlichkeit verschwinden. Inhaftierte und Befreiung Von den 141.000 Häftlingen die nach Theresienstadt gebracht worden waren, starben mehr als 33.500 Menschen vor Ort. Rund 87.000 Häftlinge wurden in die Vernichtungsstätten deportiert, von ihnen überlebten nur 3.600 Personen. Rund 17.500 Juden erlebten die Befreiung Theresienstadts am 8. Mai 1945 durch die Roten Armee. Die Stadt wurde wegen einer Typhusepidemie sofort unter Quarantäne gestellt. Erst im August 1945 konnten die letzten Häftlinge Theresienstadt verlassen. 1946 kehrten die ehemaligen Bürger in ihre Häuser zurück.