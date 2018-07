In Köln geht eine Ära zu Ende: Nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers wird der Vatikan heute die Annahme des Rücktrittgesuchs von Kardinal Joachim Meisner durch Papst Franziskus bekannt geben. Damit endet die 25-jährige Amtszeit Meisners als Erzbischof von Köln. Zuvor war der 1933 im niederschlesischen Breslau geborene Mann neun Jahre lang Bischof von Berlin gewesen.

Mit 80 Jahren soll Schluss sein, das hatte Meisner, der dieses Jubiläum Ende 2013 feierte, bereits bekannt gegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatte er dem Papst seinen Rücktritt aus Altersgründen angeboten und seinen geplanten Wechsel in den Ruhestand mit den Worten begründet: "Es sollte auch mal gut sein."

Meisner war stets umstritten. Mit Äußerungen zu Themen wie Homosexualität und Abtreibung provozierte der Kardinal in den vergangenen Jahren immer wieder. Zuletzt hatte er mit einer Ansprache vor Mitgliedern der katholischen Bewegung Neokatechumenaler Weg Empörung ausgelöst: "Ich sage immer, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien." Nach starker öffentlicher Kritik entschuldigte sich der Erzbischof: "Meine Wortwahl war in diesem Fall vielleicht unglücklich."

Nach ZEIT-Informationen trug Meisner zudem eine Mitschuld an der Abweisung einer mutmaßlich vergewaltigten 25-Jährigen an zwei katholischen Kliniken im Dezember 2012. Die Ärzte lehnten die Behandlung der Frau ab, da die Verabreichung der Pille danach an katholischen Kliniken in Nordrhein-Westfalen verboten ist. Das Bistum soll nach Angaben von Ärzten Druck ausgeübt haben.

"Wachhund" der Katholischen Kirche

Auch mit anderen Aktionen verdiente sich Meisner seinen Ruf als Hardliner. Etwa mit einem Hirtenbrief, in dem er gegen Sex vor der Ehe wetterte und die Jugend dazu aufrief, Gruppen gleichgesinnter Sexabstinenzler zu bilden. Der Kardinal galt stets als bedingungsloser Gefolgsmann des Papstes. Sich selbst beschrieb er gern als "Widerstandskämpfer Gottes" und "Wachhund" der Kirche.

Wer ihm nachfolgen wird, muss das Domkapitel in Köln bestimmen. Unmittelbar nach der Annahme des Rücktrittgesuchs wird es sich zu Beratungen zurückziehen. Als Favorit soll der amtierende Generalvikar Stefan Heße gelten. In Kirchenkreisen würden aber auch seine beiden Vorgänger genannt, der heutige Dompropst Norbert Feldhoff und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Öffentlich benannt wird der neue Erzbischof von Köln Kirchenkreisen zufolge um Ostern. Meisner will seinen offiziellen Abschied am 9. März feiern.