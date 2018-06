7/19

Raimunda Eliandra Alves (45) mit ihrer zehnjährigen Tochter Ana Paula Leonardo Justino in ihrer Küche. Die beiden wohnen in einem Slum in Rio de Janeiro. Raimunda ging zur Schule, bis sie 19 war, und wollte immer Mathelehrerin werden. Heute arbeitet sie an der Kasse eines Supermarktes. Die Tochter will einmal als Tierärztin arbeiten, was die Mutter unterstützt.