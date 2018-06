Bei einem Messerangriff in einem Bahnhof im Südwesten Chinas sind am Samstagabend mindestens 29 Menschen getötet und mehr als 130 weitere verletzt worden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Die Tat sorgte landesweit für Fassungslosigkeit. Die Regierung machte Aufständische aus der Unruheprovinz Xinjiang verantwortlich.

Zeugen berichteten von schwarz gekleideten Angreifern, die mit Messern bewaffnet die Bahnhofshalle in Kunming stürmten und etwa eine halbe Stunde lang Jagd auf die dort wartenden Menschen machten.



Die Polizei erschoss vier der Attentäter – drei Männer und eine Frau, berichtete das Staatsfernsehen. Eine weitere Täterin sei verletzt festgenommen worden. Ihre Identität wurde zunächst nicht enthüllt. Nach mindestens fünf anderen Angreifern wird noch gefahndet.



Kunming liegt in der südwestchinesischen Provinz Yunnan, die eigentlich als sicher gilt. Die Agentur Xinhua verglich das Attentat in einem Kommentar mit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York und sprach von Chinas "11. September".

Ein Überlebender des Angriffs, Yang Haifei, berichtete Xinhua, wie er beim Ticketkauf plötzlich angegriffen wurde: "Ein Mann mit einem langen Messer kam genau auf mich zu", sagte er. "Ich rannte wie alle anderen weg." Viele aber hätten es nicht mehr geschafft. Auch Yang wurde an Brust und Rücken getroffen.

Auf Sina Weibo, dem chinesischen Äquivalent zu Twitter, wurden Fotos veröffentlicht, auf denen Blutspuren am Boden zu sehen waren, Sanitäter beugten sich über Opfer. Die Authentizität der Bilder konnte nicht sofort überprüft werden. Viele Nutzer des Kurznachrichtendienstes äußerten sich fassungslos über die Tat. Auch der Regierungskritiker Li Chengpeng verurteilte die Jagd "auf unschuldige Menschen".

Internationale Bestürzung

International sorgte die Tat ebenfalls für Entsetzen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte die Tat "auf das Schärfste". Das Bundesaußenministerium erklärte in Berlin, es gebe keine Rechtfertigung für diesen "brutalen Anschlag auf unschuldige Zivilisten".

Für die chinesischen Behörden standen die Schuldigen bereits kurz nach der Tat fest. Mehrere Indizien am Tatort deuteten auf Angehörige der Uiguren hin, berichtete Xinhua unter Berufung auf die Stadtverwaltung.

Xinjiang im Nordwesten Chinas ist Heimat der muslimischen Minderheit der Uiguren. Diese sehen sich kulturell, sozial und wirtschaftlich benachteiligt und durch die systematische Ansiedlung von ethnischen Han-Chinesen zunehmend an den Rand der Gesellschaft gedrängt. In der Region gibt es immer wieder gewaltsame Zwischenfälle. Die Behörden sehen dahinter in der Regel "terroristische Gruppierungen", die für die Unabhängigkeit der Region kämpften.

Präsident Xi Jinping forderte eine umfassende Aufklärung der Hintergründe des Angriffs. Der Präsident sowie Regierungschef Li Keqiang sprachen den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. Pekings oberster Sicherheitsbeauftragter Meng Jianzhu besichtigte am Sonntag den Tatort in Kunming. Er versprach, die Täter hart zu bestrafen.