Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus im schleswig-holsteinischen Itzehoe am Montagmorgen haben Rettungskräfte in der Nacht zu Dienstag ein viertes Todesopfer geborgen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 45-jährigen Hausbewohner. Er galt bisher als vermisst.



Zuvor waren bereits ein 36 Jahre alter Hausbewohner, ein 58 Jahre alter Bauarbeiter und ein bisher nicht identifizierter Mann geborgen worden. Bei der Explosion am Montagmorgen waren zudem 15 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, zwei kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Haus wurde vollständig zerstört. Die Druckwelle der Explosion beschädigte etliche Nachbarhäuser.



Die Unglücksstelle in Itzehoe wird weiterhin von der Polizei gesichert. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus gab es Sanierungsarbeiten. Noch ist nicht geklärt, ob diese mit der Explosion im Zusammenhang stehen.