Am zweiten Tag des Mordprozesses gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat dessen Verteidigung die Befragung einer Schlüsselzeugin fortgesetzt. Die Nachbarin von Pistorius, Michelle Burger, bekräftigte ihre Aussage vom Vortag, wonach sie in der Todesnacht von Pistorius' Freundin Reeva Steenkamp eine Frau um Hilfe schreien hörte.

"Die Ereignisse dieses Abends sind extrem traumatisierend für mich. Die Angst in der Stimme dieser Frau ist schwierig vor Gericht zu beschreiben. Ich habe die Panik in der Stimme dieser Frau gehört", sagte Burger vor Gericht in Pretoria. Sie gab auch an, gegen drei Uhr nachts vier Schüsse gehört zu haben – dies entspricht der Zahl der Schüsse, die Pistorius im Februar vergangenen Jahres auf seine Freundin abgegeben hatte. Der Sportler gab an, seine Freundin versehentlich erschossen zu haben, weil er sie für einen Einbrecher gehalten habe.

Pistorius' Verteidiger Barry Roux versuchte am zweiten Prozesstag erneut, die Glaubwürdigkeit der Nachbarin in Frage zu stellen. Während sie vier Schüsse gehört haben wolle, habe ihr Mann von fünf oder sechs berichtet. Die angeblichen Schüsse seien möglicherweise der Lärm gewesen, den Pistorius mit einem Cricketschläger machte, als er seine Badezimmertür zertrümmerte – nachdem ihm klar geworden sei, dass Steenkamp dahinter war.



Roux bezweifelte, dass Burger die Schreie einer Frau gehört habe. "Wenn Herr Pistorius sehr große Angst hat, klingen seine Schreie wie die einer Frau", sagte der Anwalt. Zudem glaube er nicht, dass Burger die Schreie auf die Entfernung von 177 Metern wirklich durch eine geschlossene Tür hören konnte. Er schlug einen Hörtest vor Ort vor. Am Ende des insgesamt mehr als vier Stunden langen Kreuzverhörs brach Burger in Tränen aus.

Auch eine zweite Zeugin brachte den Angeklagten in starke Bedrängnis. Estelle van der Merwe , eine weitere Nachbarin, schilderte vor Gericht, dass sie in der Tatnacht zunächst einen Streit und später Schüsse gehört habe. Sie ist damit die zweite Zeugin, die die Darstellung des 27-Jährigen grundsätzlich infrage stellt.

Der an beiden Unterschenkeln amputierte Pistorius wirkte am Dienstag nach Angabe von Reportern müde. Nachdem er im Gerichtssaal Platz genommen hatte, begann er zu beten. Der 27-Jährige, dem neben der "illegalen und vorsätzlichen Tötung" seiner Freundin das Tragen und der Einsatz verbotener Waffen vorgeworfen werden, hatte am Montag auf nicht schuldig plädiert und erneut von einem "tragischen Unfall" gesprochen.

Prozessunterbrechung wegen Bildrechten

Wegen Problemen mit der Veröffentlichung von Bildern der Zeugin stoppte Staatsanwalt Gerrie Nel das Kreuzverhör Burgers durch die Verteidigung, der Prozess wurde kurzzeitig unterbrochen. Ein anderes Gericht hatte vor einer Woche eine teilweise Übertragung des Prozesses und Fotografieren im Gerichtssaal genehmigt. Nicht gezeigt werden dürfen jedoch vertrauliche Gespräche zwischen Pistorius und seinen Anwälten sowie Zeugenaussagen, sofern die Zeugen dies ablehnen. Burger hatte abgelehnt.



Wie sich herausstellte, hatte der Sender eNCA ein Bild Burgers gezeigt – aber nicht aus dem Gerichtssaal, sondern ein Foto von der Website der Universität, an der sie arbeitet.



Der Prozess soll drei Wochen dauern. Wegen des großen öffentlichen Interesses soll er zeitweise live im Fernsehen und Radio übertragen werden. In Pretoria sind Hunderte in- und ausländische Journalisten, um über den spektakulären Fall zu berichten. Pistoriusdroht im Fall eines Schuldspruchs eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren.