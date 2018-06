Das dänische "Noma" hat den Titel des weltbesten Restaurants zurückerobert. Die Sterne-Küche aus Kopenhagen überzeugte rund 900 Branchenkenner, die das Spezialitätenlokal auf Platz eins der Liste des "Restaurant Magazin" wählten. Nach Platz zwei im vergangenen Jahr verdrängte das Edellokal von René Redzepi die spanische Konkurrenz von "El Celler de Can Roca". Redzepi sei bekannt für seine "originelle, manchmal auch intuitionsgeleitete Interpretation der nordischen Küche", teilte das Magazin mit.



Das Kopenhagener Haus führte bereits in den Jahren 2010, 2011 und 2012 die Liste der 50 besten Restaurants der Welt an. Bestes deutsches Restaurant wurde auf Platz zwölf das "Vendôme" aus Bergisch Gladbach.



Allerdings war der Weg für das "Noma" zurück an die Spitze nicht einfach. Im vergangenen Jahr war das Restaurant in die Schlagzeilen geraten, nachdem Dutzende Gäste tagelang unter Erbrechen und Durchfall gelitten hatten. Die Verantwortlichen sahen sich damals gezwungen, sich zu entschuldigen.



Das in einem früheren Lagerhaus am Hafen untergebrachte Restaurant ist auf nordische Spezialitäten spezialisiert und wurde von Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das Ranking der weltbesten Restaurants wird seit 2002 auf Basis der Stimmen der The Diners Club Word World's 50 Best Restaurants Academy erstellt.