Simran Sodhi, die Integrationslotsin von Berlin Treptow-Köpenick, wird nicht abgeschoben und kann in Berlin bleiben. Bei einem Treffen in der Ausländerbehörde hätten die Verantwortlichen beschlossen, Sodhis Arbeitsvertrag anzupassen und ihre Stunden etwas zu reduzieren, um ihr somit eine höhere Gehaltseinstufung zu gewährleisten. Danach werde ihr eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, teilte die Bildungsinitiative Wings and Roots mit.



Die indische Staatsbürgerin Simran Sodhi war Anfang Mai darüber informiert worden, dass sie aus Deutschland ausgewiesen werden soll, weil sie überqualifiziert und unterbezahlt für ihren Job sei. Eine daraufhin initiierte Onlinepetition gegen ihre Ausweisung wurde laut Wings and Roots innerhalb von zwei Wochen mehr als 71.000 Mal unterzeichnet. Nach SPD und Grünen setzte sich letztendlich auch Berlins Innensenator für die 27-Jährige ein.