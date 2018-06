Das Projekt des Schweizer Sozialarbeiters Martin Woodtlis begann mit seiner eigenen Geschichte. Seine Mutter litt an Alzheimer und keines der Heime überzeugte ihn. Deshalb nahm er sie mit nach Thailand und eröffnete vor zehn Jahren selbst ein Pflegezentrum. Zurzeit leben zwölf Europäer dort. Jeder von ihnen leidet an Alzheimer oder seniler Demenz. Aber die Krankheit zeigt sich immer anders. Die Fotografen Stephanie Borcard und Nicolas Metraux haben die Bewohner besucht und sich gefragt: Wie lebt sich diese Krankheit so weit von zu Hause entfernt?