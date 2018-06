Im Westen der Türkei hat sich das bislang schlimmste Grubenunglück in der Geschichte des Landes ereignet. Wegen des Schichtwechsels waren besonders viele Bergarbeiter unter Tage, als es in der Mine Komur Isletmeleri in Soma zu einer Explosion kam, die ein Feuer entfachte. Die meisten Kumpel steckten in 2.000 Metern Tiefe fest. Mehr als 200 Tote wurden bislang geborgen. Das Krankenhaus der Stadt, die etwa 250 Kilometer südlich von Istanbul liegt, ist überfüllt. Vor der Mine warten Tausende Angehörige und Kollegen auf Nachrichten.