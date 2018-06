Im Dossier der aktuellen ZEIT geht es um Regeln: Gibt es in Deutschland zu viele Verordnungen, Vorschriften und Verbote? An dieser Stelle berichten Korrespondenten, wie es in ihren Ländern mit den Regeln aussieht. Folge 2: Großbritannien



Die auf britischen Zigarettenpackungen obligatorische Abschreckungspropaganda wird immer gruseliger. Am fürchterlichsten ist das Foto eines ausgezehrten Jünglings mit spirgeligem Kinnbart, dem ein Krebsgeschwür, so groß wie zwei Tennisbälle, aus dem Hals quillt. Smoking kills steht darunter.

Regeln in anderen Ländern Folgen Sie in den kommenden Tagen unseren Korrespondenten in ferne Länder. Sie beschreiben, welche Gesetze und staatlichen Vorschriften die Menschen besonders quälen und welche gesellschaftlichen Regeln sie bestimmen. Martin Klingst beschreibt, wie teuer in den USA das Nacktsein und Alkoholtrinken werden kann. Aber die Führerscheinprüfung ist ein Witz. Matthias Krupa hat in Belgien vor allem die Kinderbetreuung verblüfft: Mit zwei oder drei Monaten kommen die Kinder in die Krippe, aber Eltern finden Fahrradfahren zu gefährlich. Jan Ross findet in Deutschland die sozialen Regeln weich und die staatlichen hart. In Indien sei es umgekehrt. Reiner Luyken gruselt sich in Großbritannien vor den Zigarettenpackungen und sehnt sich nach dem Marlboro-Mann. Aber die Briten dürften sich nach Herzenslust volllaufen lassen. Thomas Fischermann erzählt vom brasilianischen Nationalhelden, dem malandro, dem kleinen Mann, der sich an Gesetzen und Regeln vorbeimogelt – und einer neuen Lust an Vorschriften. Georg Blume findet die französischen Parks und Hinterhöfe viel geregelter als die deutschen. Und das Kopftuchverbot sei im laizistischen Frankreich kein Aufreger.

Wenn man von der Insel kommend in einer deutschen S-Bahn sitzt und Plakatwände betrachtet, die einen daran erinnern, dass Freiheit nicht mit einem Maybe, sondern mit einer Marlboro beginnt, kann man ganz nostalgisch werden. Plakatwerbung fürs Qualmen ist im Reich der Queen seit 2002 verboten. Seit letztem Jahr dürfen Supermärkte Tabakwaren nur in unmarkierten Schubladen aufbewahren. Dieses Jahr will das Parlament nach australischem Vorbild standardisierte Packungen durchsetzen – der Markenname in kleiner Schrift auf uniformen Hintergrund unter dem Bild des Krebsjüngelchens zum Beispiel.

Dafür dürfen Briten sich nach Herzenslust volllaufen lassen. Immer mal wieder ist die Rede von Mindestpreisen für Alkoholika. Doch die guten Vorsätze der Gesundheitswächter haben keine Chance gegen das Internet, da kann man bei Schnäppchen-Schnaps zwanzig Dosen Carlsberg Lager für 18 Euro kaufen. Der 1998 eingeführte Mindestlohn sorgt dafür, dass sich jeder, der Arbeit hat, an dem fröhlichen Zechen beteiligen kann. Die Labourpartei fürchtet jetzt allerdings, dass die Untergrenze von 7,5 Euro die wahren Bedürfnisse ihrer Klientel nicht mehr decke und fordert einen Lohn, der sich an Lebenshaltungskosten orientiere.

Regelungen sind zum Minnedienst an Interessensgruppen verkommen

Die Forderung ist so wenig "links", wie Torys "rechts" und Liberale "freiheitlich" sind. Die staatliche Regelung menschlicher Lebensverhältnisse ist im Mutterland des liberalen Bürgerverständnisses zum Minnedienst an medial hochgespielten Ansprüchen diverser Lobbyisten, Zielgruppen und Interessenverbände mutiert. Zu deren Befriedigung läuft die legislative Maschinerie auf Hochtouren.

Vor einem Jahrhundert kam Großbritannien mit fünf neuen Gesetzen im Jahr aus. Tony Blairs Regierung erließ alle drei Stunden eine neues Statut. Als David Cameron ins Amt kam, versprach er ein Fegefeuer der Regelungswut. Stattdessen hat er sich der von seinem Vorgänger erfundenen Mischung aus populärer Spontanpolitik und spontanem Populismus angepasst.

Die erfordert ständig neue Erlasse. Mal will der Premier beweisen, wie trendig er ist, und setzt die Umformung der unter Blair eingeführten standesamtlichen Schwulenpartnerschaft in von heterosexuellen Verbindungen ununterscheidbare Ehen durch. Dann gibt er von Boulevardblättern geschürter Einwanderungshysterie und Roma-Angst mit Sozialhilfebeschränkung nach. Als nächstes gewinnt wieder ein "linkes" Thema das Rennen in die Statuten.

Doch es gibt eine Konstante. Was man einmal hat, kann einem niemand nehmen, sei es ein hochkalibriges Gewehr oder ein hundert Jahre altes Erdloch als Versitzgrube. Für Schießanfänger sollen nun jedoch selbst Luftgewehre genehmigungspflichtig werden. Die Abwasserbestimmungen für Neubauten sind oft kaum bezahlbar. Und wer erst im letzten Jahr seinen Führerschein gemacht hat, darf ohne eine zweite Prüfung keinen Anhänger ziehen. Es kommt vor, dass selbst umsichtige Fahrer die erst beim dritten Mal bestehen.