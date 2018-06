Zwei junge Mädchen sind nach einer Gruppenvergewaltigung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh erhängt aufgefunden worden. Der Polizeichef des Bezirks Budaun, Atul Saxena, sagte, erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die 14 und 15 Jahre alten Cousinen das Leben nahmen, nachdem sie vergewaltigt worden waren.

Die Angehörigen der Mädchen zeigten fünf Verdächtige wegen Vergewaltigung, sexuellen Kindesmissbrauchs und Mordes an. Ein 18-jähriger Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte Saxena. Mehr als 50 Polizisten fahnden nach den weiteren Tätern.

Die Menschen in dem nordindischen Dorf hatten zuvor eine Straße blockiert und haben gegen die Polizei demonstriert. Der warfen sie vor, nicht auf eine Vermisstenanzeige der Familie reagiert und die Suche nach den Mädchen verzögert zu haben.

Daraufhin wurden drei Polizisten vom Dienst suspendiert, gegen zwei weitere werde ermittelt. Sie sollen sich mit den Tätern abgesprochen und die Suche verzögert haben.



In Indien sind die Strafen für Vergewaltigung im vergangenen Jahr verschärft worden, nachdem im Dezember 2012 eine 23-jährige Studentin in Neu Delhi von einer Gruppe vergewaltigt worden war. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie zwei Wochen später starb. Die Regierung führte daraufhin die Todesstrafe für Vergewaltigung mit Todesfolge ein.