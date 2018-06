Christ & Welt:Warum tut sich der Neokatechumenale Weg so schwer mit Öffentlichkeit?

Ansgar Puff: Es gab vermutlich schlechte Erfahrungen mit Journalisten, die ein Zerrbild des Wegs entworfen haben. Vielleicht hatte der Weg Sorge, nicht verstanden zu werden. Ich habe kein Problem mit der Öffentlichkeit.

Christ & Welt: Die Katechesen sind geheim.

Ansgar Puff Ansgar Puff wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Als junger Mann schimpfte er auf die "Scheißamtskirche" und verfasste einen Abschiedsbrief an Gott. Dominikaner und Kleine Brüder in Südfrankreich weckten sein Interesse am Christentum. Er war Sozialarbeiter, brach ein Theologiestudium ab, “hing rum“, wie er es nennt, und fand übers Neokatechumenat den Weg zum Priesteramt. Er lebte unter Obdachlosen und Drogenabhängigen. "Franziskus von Köln" wird er genannt. Seit einem Jahr ist er Weihbischof in Köln.

Puff: Nein, die Katechesen werden in aller Öffentlichkeit gehalten; jeder kann sie sich anhören. Richtig ist, dass die Katechesen nicht als Buch veröffentlicht sind. Es gibt allerdings schriftlich niedergelegte Grundgedanken für die Katechisten, die von der römischen Kongregation für den Glauben geprüft wurden und als theologisch einwandfrei beurteilt worden sind. Diese Verschriftlichung dient ausschließlich dem internen Gebrauch, weil der Neokatechumenale Weg die mündliche Tradition für entscheidend hält. Schon in der Urkirche gab es lange Zeit nur eine mündliche Tradition. Es geht ja um die Verkündigung des Kerygmas, also des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Das Kerygma ist nichts, was man nur lesen kann. Es braucht eine Person, die mit ihrer ganzen Existenz diese Botschaft vermittelt. Als Katechist kann man nicht einfach eine vorgegebene Katechese auswendig lernen, sondern muss den Grundgedanken verinnerlichen und ihn in eigenen Worten sagen.

Christ & Welt: Was verdanken Sie dem Weg?

Puff: Als mein Vater an Krebs starb, habe ich mir intensiv die Frage nach dem Sinn des Lebens angesichts des Todes gestellt. Mein Beruf als Sozialarbeiter gab mir keine Antwort. Ich begann ein Theologiestudium, das ich aber als sehr trocken empfand. Dann habe ich den Neokatechumenalen Weg kennengelernt. Mich hat beeindruckt, dass Kiko, der Initiator, zu den Armen gegangen ist und sich von ihnen hat inspirieren lassen. Er wollte niemanden missionieren, er hat die Katechesen mit den Armen entwickelt. Die Erneuerung der Kirche kommt von den Armen. Mit hat die Synthese aus existenzieller Lebenserfahrung, Theologie und Liturgie gefallen. Ich verdanke dem Weg meinen Glauben und meine "Umkehr", denn ich war früher gegen die Kirche, jetzt weiß ich sie wertzuschätzen.

Christ & Welt: Welche Rolle spielt der Katechist für die Struktur des Weges?

Puff: Der Weg beginnt in einer Pfarrgemeinde immer mit einer Grundkatechese, die aus 15 Abenden besteht. Diese Katechesen werden von einem Team gehalten, das meist aus einem Ehepaar, einem Priester und einem Jugendlichen besteht. Sie sind die Katechisten. Bildet sich am Ende der Grundkatechese eine Gemeinschaft, werden Verantwortliche aus ihrer Mitte gewählt, die dann die Gemeinschaft leiten. Die Katechisten lassen die Gemeinschaft selbstständig wachsen, begleiten sie aber bei den verschiedenen Etappen und garantieren, dass der Weg eingehalten wird. Verantwortliche und Katechisten bleiben in einem guten Miteinander.

Christ & Welt: Warum gibt es ein Gehorsamsgelübde gegenüber Katechisten?

Puff: Das gibt es nicht. Es gibt im Neokatechumenalen Weg keine Gelübde. Man muss nichts unterschreiben, man kann von heute auf morgen den Weg verlassen, man ist frei. Katechisten sind geistliche Begleiter, zu denen im Lauf der Zeit ein persönliches Vertrauensverhältnis wächst. Dadurch entsteht eine Bindung, keine Abhängigkeit.

Christ & Welt: Das erzählen Aussteiger anders. Sie sprechen von Druck und Zwang.

Puff: Ich habe diese Erfahrungen nicht gemacht. In der Anfangszeit gab es vielleicht Fehler, mancher mag im Eifer der Neubekehrten übers Ziel hinausgeschossen sein.

Christ & Welt: Vermissen Sie die Begeisterung in konventionellen Gemeinden?

Puff: Ja. Vor allem vermisse ich die familiäre Struktur. In vielen Gemeinden geht es anonym zu, man weiß nicht, wie geht es dem anderen, wie lebt er, braucht er Hilfe. Wir stellen fest, in den Großgemeinden brechen die Substrukturen weg, Kirche ist keine Heimat mehr. Der Neokatechumenale Weg kann Heimat bieten.

Christ & Welt: Muss man der Gemeinschaft privateste Dinge erzählen?

Puff: Man muss gar nichts. Ich habe aber bei vielen auf dem Weg erlebt, wie ihnen ein erwachsener Glaube im Alltag hilft.

Christ & Welt: Was heißt erwachsener Glaube?

Puff: Ein Glaube, der persönlich gereift ist, der einen durch das Leben trägt. Letztlich geht es um die ehrliche Antwort auf die Frage: Warum glaubst du an Gott? Dann muss ich meine Glaubensgeschichte erzählen können. Die Kirche bietet den Erwachsenen zu wenig Möglichkeiten, im Glauben zu wachsen. Es gibt einen großen Hunger der Erwachsenen nach dem Glauben, aber die Kirche hat oft nur "Milupa" im Angebot.