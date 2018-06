Die Bundesregierung möchte noch weitere Anreize dafür schaffen, dass sich Väter und Mütter mehr Zeit für ihre Babys nehmen. Insbesondere soll die Möglichkeit gefördert werden, dass ein Partner oder beide nach der Geburt in Teilzeit arbeiten.

Bislang erhalten in Teilzeit arbeitende Eltern weniger Elterngeld, weil ihnen weniger Einkommen entgeht. In Zukunft soll die Berechnungsgrundlage für diese Eltern der volle Lohn vor der Geburt sein. Diese Summe wird halbiert und über einen doppelt so langen Zeitraum ausgezahlt, bis zu 28 Monate lang. Von Sommer 2015 an soll dieses sogenannte Elterngeld Plus angeboten werden.