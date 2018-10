Rund 5,5 Millionen Kinder werden weltweit wie Sklaven ausgebeutet. Das geht aus einer Studie hervor, die das internationale Kinderhilfswerk Terre des Hommes veröffentlicht hat. Die Organisation forderte Politiker dazu auf, Familien besser gegen Armut und Krankheit zu schützen. Auch Deutschland könne "viel mehr tun".

Der Studie zufolge werden weltweit 21 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen. Damit würden jährlich 150 Milliarden US-Dollar verdient. Die meisten der von Zwangsarbeit betroffenen Menschen leben demnach in Indien, Mauretanien, Haiti, Pakistan und Nepal.

"Armut, Diskriminierung und unzureichende Qualifikation sind der Nährboden für Zwangsarbeit von Kindern und Erwachsenen", schreibt Terre des Hommes. Migration und grenzüberschreitende Wanderungsbewegungen von Kindern und Jugendlichen erhöhten ihr Risiko, als Arbeitssklaven missbraucht zu werden.

Die Organisation forderte, dass die internationalen Konventionen und nationalen Gesetzgebungen umgesetzt werden, die Kinder vor Ausbeutung schützen sollen. Die Vorstandsvorsitzende Danuta Sacher sagte zudem: "Von Bund, Ländern und Kommunen als größten Beschaffern in Deutschland erwarten wir, dass sie die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Auftragnehmer in den Blick nehmen und Zwangsarbeit von Kindern an jeder Stelle ausschließen."