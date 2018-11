In Schleswig-Holstein ist den Hells Angels das Tragen ihrer Kutten ab sofort verboten, wie das Landeskriminalamt bestätigte. Die Kutte – gemeint ist damit die Motorradweste mit den Insignien des Clubs – ist das Machtsymbol und Einschüchterungsinstrument der Rocker, nicht nur innerhalb der Motorradszene.

Ein führendes Mitglied der Hells Angels in Schleswig-Holstein hatte nach Informationen des Radiosenders NDR Info bereits vor wenigen Wochen eine entsprechende "Gefährderansprache" der Polizei erhalten. Danach ist nicht nur das Tragen der Weste mit dem weltweit einheitlichen geflügelten Totenkopf "Deadhead" und dem charakteristischen rot-weißen Schriftzug untersagt, sondern auch die Verwendung dieser Kennzeichen auf Clubhäusern und Motorrädern.



Die Sicherheitsbehörden in Kiel ziehen mit ihrer Entscheidung die Konsequenz aus einem Urteil vom Oberlandesgericht Hamburg (OLG) vom April dieses Jahres. Das OLG hatte erklärt, dass die Nutzung dieser Symbole als "Verwendung von Kennzeichen einer verbotenen Vereinigung" strafbar sei. Das Urteil ist rechtskräftig. In Hamburg waren die Hells Angels 1983 verboten worden.



Auch in Berlin, Brandenburg und Thüringen sind mittlerweile entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden. In Niedersachsen soll Anfang Juli bei einem gemeinsamen Gespräch zwischen Innen- und Justizministerium sowie den drei Generalstaatsanwaltschaften über ähnliche Schritte diskutiert werden. Die Hells Angels kündigten ihrerseits an, sich juristisch gegen die Verbote wehren zu wollen.