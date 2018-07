Die US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) wirft der Polizei zunehmende Militarisierung vor. Sie gehe auch bei kleineren Vergehen viel zu hart vor. So rücke die Polizei bereits beim bloßen Verdacht von Drogendelikten mit Sondereinheiten an, die mit Sturmgewehren und Blendgranaten ausgestattet seien. "Die amerikanische Polizei wird durch US-Programme unnötig und gefährlich militarisiert", schrieb die Organisation in einem Bericht mit dem Titel Der Krieg kommt heim.

Bei einer Hausdurchsuchung im Bundesstaat Wisconsin sei etwa eine Blendgranate in das Gitterbett eines Kindes geworfen worden, wobei ein 19 Monate altes Kind schwer verletzt worden sei, heißt es in dem Bericht. Grund für die Durchsuchung soll die Vermutung gewesen sein, dass ein Verwandter der Familie Drogen verkaufe. "Nachdem sie die Tür eingetreten haben, warfen sie meinen Mann zu Boden und schrien die Kinder an", zitieren die Bürgerrechtler die Mutter.

In einem anderen Fall soll ein SWAT (Special Weapons and Tactics)-Team die Tür eines Hauses eingetreten und sofort das Feuer eröffnet haben. Von den Schüssen wurde eine 26-jährige Mutter getötet, die ihr Baby auf dem Arm hatte. Die Spezialeinheit war auf der Suche nach ihrem Freund, den sie der Drogendealerei verdächtigte.



Zu häufig würden die Beamten zudem davon ausgehen, dass sie bei ihren Hausdurchsuchungen auf Bewaffnete treffen würden, beklagen die Verfasser des Berichts. Sie gingen mit großer Brutalität vor, dabei würden bei gerade einmal 35 Prozent der Verdächtigen tatsächlich Waffen gefunden.