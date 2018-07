Ein Taifun ist über die südjapanische Insel Okinawa gezogen. Hunderte Anwohner wurden in Sicherheit gebracht, Flughäfen in der Region blieben geschlossen. Ein Mann sei getötet worden, als sein Boot bei schwerem Seegang volllief, berichtete der TV-Sender NHK.

Laut des nationalen Meteorologiezentrums bewegte sich Taifun Neoguri mit Windgeschwindigkeiten von 175 und Sturmböen von bis zu 250 Stundenkilometern. Die Behörde warnte vor peitschenden Regenschauern und bis zu 14 Meter hohen Wellen. So einen starken Taifun hat es in Japan im Monat Juli seit Jahrzehnten nicht gegeben. Die Behörden riefen knapp eine halbe Million Menschen auf, in ihren Häusern oder öffentlichen Gebäuden Schutz vor dem Unwetter zu suchen. Hunderte Bewohner gingen daraufhin in Notunterkünfte.

In Zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Nach einem Bericht der Okinawa Times mussten Dutzende Bewohner mit Verletzungen wie gebrochenen Handknochen oder gequetschten Fingern im Krankenhaus behandelt werden.

Am Vortag hatte sich die Regierung zu einer Krisensitzung getroffen. Die meteorologische Behörde gab die höchste Alarmstufe für die Region aus. Auch die Behörden in China und Taiwan gaben Warnungen an Schiffe heraus.



Im Laufe des Tages schwächte sich der Sturm ab und wurde nicht mehr als Super-Taifun eingestuft. Dennoch brachte er neben heftigen Winden Starkregen mit sich. Das Fernsehen zeigte Bilder von einem eingestürzten Dach eines Einkaufszentrums und von abgerissenen Ästen auf den weitgehend verlassenen Straßen. Eine Ölraffinerie stellte ihren Betrieb vorübergehend ein.



Die Meteorologen rechneten damit, dass Neoguri Kurs auf die westlichste japanische Insel Kyushu nimmt. Anders als auf Okinawa gibt es dort zwei Atomreaktoren, die aber nach der Atomkatastrophe von Fukushima abgeschaltet sind. Am Freitag trifft der Sturm laut Prognosen deutlich abgeschwächt auf die Hauptinsel Honshu, auf der auch Tokio liegt.