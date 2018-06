Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben in der südchinesischen Provinz Yunnan ist auf mindestens 381 gestiegen. Mehr als 1.800 Menschen wurden verletzt, wie chinesische Medien berichten. Helfer suchen noch nach weiteren Überlebenden, aber Unwetter erschweren die Suche.



Laut der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 6,1 am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr (Ortszeit) etwa 36o Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Kunming. Das Epizentrum lag in dem Ort Longtoushan, 23 Kilometer südlich von Zhaotong im dicht besiedelten Bezirk Ludian. Etwa 12.000 Häuser stürzten in Ludian den Angaben zufolge ein. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, es sei das schwerste Erdbeben in der Provinz Yunnan seit 14 Jahren.

Wie chinesische Medien meldeten, sind mehr als 2.500 Soldaten in die Unglücksregion entsandt worden. Das Rote Kreuz in China stellte Steppdecken, Jacken und Zelte für Anwohner bereit, die das Beben obdachlos gemacht hat. Auch aus Hongkong, Macau und der Nachbarprovinz Sichuan wurden Hilfsgüter geschickt.



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach den Opfern in einer Erklärung seines Büros sein Beileid aus. Die Vereinten Nationen boten zudem an, jegliche internationale Hilfe, die gebraucht werde, zu mobilisieren. Auch das Weiße Haus kondolierte.

Die Gegend wird häufiger von Erdbeben erschüttert. Bei der Serie von Erdstößen im September 2012 gab es 81 Todesopfer und 821 Verletzte. 1970 starben bei einem Erdbeben der Stärke 7,7 mindestens 15.000 Menschen, 1974 bei einem Beben der Stärke 7,1 mehr als 1.400. Im Mai 2008 kamen bei einem heftigen Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan fast 90.000 Menschen ums Leben oder wurden danach vermisst.