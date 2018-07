Spezialisten der Bundespolizei haben Ermittlungen zum Zugunglück in Mannheim an der Unfallstelle aufgenommen. Dort hatten 250 Passagiere am Samstagabend offenbar Glück: Der Güterzug, der einen Eurocity gerammt hatte, hatte Chemikalien geladen.

Von einem Hubschrauber aus machten die Ermittler Aufnahmen aus der Luft, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Die umgekippten Waggons sollten so lange liegenbleiben, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.



Nach Angaben der Bundespolizei wurden bei dem Unfall 35 Menschen verletzt, vier von ihnen erlitten schwere Verletzungen. 14 Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt, vier konnten aber schon wieder entlassen werden. Lebensgefahr bestünde bei keinem der Beteiligten.

Der Güterzug und ein Eurocity waren am Freitagabend in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs zusammengeprallt, zwei Waggons mit 110 Passagieren kippten um, drei weitere entgleisten. Der Eurocity war auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken.



Die Ursache für das Unglück wird noch ermittelt. Da der Güterzug den Eurocity seitlich rammte, prüft die Bundespolizei ob eine Weiche falsch geschaltet war. Untersucht würde auch, ob die Signale und die Fahrzeuge richtig funktionierten.

Weil die Züge langsam unterwegs waren, lief der Unfall relativ glimpflich ab. Der Güterzug hatte laut Bundespolizei zwei Gefahrgut-Container geladen. Die Behälter mit der Chemikalie seien aber nicht beschädigt worden, es seien keine gefährlichen Stoffe ausgetreten. Die Polizei sperrte den Unfallort mit den zerstörten und umgekippten Waggons. Die Untersuchungen könnten unter Umständen noch Tage dauern.

Wegen des Unglücks gab es Störungen im Bahnverkehr. Drei von insgesamt zehn Gleisen am Hauptbahnhof – eine zentrale Achse im Fernverkehr – waren am heutigen Samstag noch gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Umleitungen. Die Verspätungen seien jedoch gering, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Die Störungen im Fernverkehr hielten sich in Grenzen.