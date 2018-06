An der Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine haben Experten die sterblichen Überreste weiterer Opfer und Gepäck von Insassen geborgen. Es sei ein "sehr, sehr guter Tag" gewesen, sagte der Sprecher der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Bociurkiw, mit Bezug auf den Freitag. Laut dem Vize-Missionsleiter Alexander Hug sei das geborgene Gepäck in einen Zug in dem nahe gelegenen Bahnhof Tores gebracht worden, der später nach Charkiw fahren solle.

Mit Leichenspürhunden setzen Experten die Suche nach Überresten von Opfern am Samstag fort. Der OSZE zufolge sind fast 80 internationale Experten an dem Trümmerfeld im Ort Grabowo im Einsatz.

"Es wird ein langer Tag. Die intensive Arbeit konzentriert sich auf das Auffinden von Überresten der Opfer", teilte die OSZE beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach gab es zunächst keine neuen Berichte von Behinderungen durch Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten.



Am Donnerstag war es den australischen und niederländischen Experten nach Tagen erstmals möglich gewesen, zur Absturzstelle der Boeing 777 zu gelangen. Heftige Gefechte zwischen ukrainischen Regierungseinheiten und prorussischen Kämpfern hatten dies zuvor verhindert.

Länge des Einsatzes unklar

Bisher waren lediglich 227 Leichen an die Niederlande übergeben worden, an Bord waren 298 Menschen. Die Niederlande leiten den Einsatz, weil 193 Opfer von dort stammten. Die Passagiermaschine war am 17. Juli mutmaßlich von prorussischen Separatisten über dem umkämpften Osten der Ukraine abgeschossen worden.

Der niederländische Missionsleiter Pieter-Jaap Aalbersberg sagte, der Einsatz werde abhängig von der Sicherheitslage "mindestens mehrere Wochen dauern". Nach seinen Angaben werden ab Sonntag mit dem Eintreffen malaysischer Experten insgesamt 100 Fachleute an der Absturzstelle ermitteln.

Russland wirft Ukraine Fälschung von Satellitenbildern vor

Am Freitag hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, gefälschte Satellitenaufnahmen von MH17 veröffentlicht zu haben. Die Bilder seien erst nach der Katastrophe entstanden und dann retuschiert worden, um die Separatisten als die Schuldigen aussehen zu lassen, teilte das Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit.

Die Aufnahmen sollten vermutlich den Eindruck erwecken, moskautreue Separatisten hätten die Boeing mithilfe russischer Waffen abgeschossen. Wolkenhimmel und Schatten auf den Bildern würden aber "Spuren einer Bearbeitung" tragen, hieß es.