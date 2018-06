Ein Soldat rasiert sich den Kopf, ein anderer nimmt eine Zigarette an. Zwei Jungs stehen in schwarzen Anzügen in einem Schulflur. Die Bilder des Fotografen James Hill sind besonders berührend, wenn sie friedliche Szenen zeigen, die kurz vor oder nach Gewalt oder dem Schicksalsschlag entstanden sind. Hill war Zeuge vieler historischer Momente: im Irak-Krieg, in Beslan als tschetschenische Terroristen eine Schule besetzten und in Rom als Papst Johannes Paul II starb. 50 seiner bekanntesten Fotos sind nun in einem Buch veröffentlicht worden.