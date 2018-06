Oscar Pistorius wird nicht wegen Mordes verurteilt. Richterin Thokozile Masipa sagte in Pretoria, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise gegen den 27-Jährigen seien dafür nicht ausreichend. Zwar habe der Angeklagte in mehreren Punkten falsche Angaben gemacht, doch bedeute das nicht, dass seine gesamte Aussage falsch sei. Eine lebenslange Haft ist demnach vom Tisch. Pistorius brach im Gerichtssaal wiederholt in Tränen aus.



Auch den Vorwurf des Totschlags wies die Richterin zurück. Pistorius habe offenkundig die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass er "die Person hinter der Tür töten könnte". Möglich ist jetzt nur noch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung oder ein Freispruch. Die Erklärungen der Richterin lassen erwarten, dass das Urteil auf fahrlässige Tötung hinauslaufen wird. Der Angeklagte habe "zu hastig und zu gewaltsam reagiert", sagte Masipa. Er hätte genügend Zeit zum Nachdenken gehabt und dann "vernünftig" reagieren können, sein Verhalten sei deshalb fahrlässig gewesen.

Zu welchem Urteil sie gekommen ist, behielt Masipa vorerst für sich. Nach einem monatelangen Mordprozess hatte die Richterin am Donnerstagmorgen mit der Verkündung ihrer Entscheidung begonnen. Am Nachmittag unterbrach sie die Urteilsverlesung und kündigte eine Fortsetzung für Freitagmorgen an. In Südafrika ist es üblich, wenn auch nicht zwingend, dass ein Richter das Urteil erst am Ende seiner Ausführungen bekanntgibt.



Das Strafmaß wiederum dürfte die Richterin erst mehrere Wochen nach ihrem Urteil bekanntgeben. Sie hat bei der Strafe großen Ermessensspielraum.

Richterin: Pistorius voll schuldfähig

Der an den Unterschenkeln amputierte Sportler hatte im Februar 2013 in der Nacht zum Valentinstag seine Freundin durch die geschlossene Toilettenzimmertür seines Hauses erschossen. Er gibt an, das Model für einen Einbrecher gehalten zu haben. Vor Gericht sagte er zudem aus, die Schüsse versehentlich abgegeben zu haben. Hingegen nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass Pistorius seine Freundin in einem Wutanfall nach einem Streit tötete.

Masipa sagte, Pistorius sei für seine Tat voll verantwortlich. Er habe zwischen Recht und Unrecht entscheiden können, als er Steenkamp erschoss. Das ergebe sich aus dem Bericht eines Expertengremiums, das den Sportler einen Monat lang untersucht hatte. Die Aussagen des Angeklagten seien widersprüchlich. Pistorius Erklärung, er habe ohne nachzudenken auf die Toilettentür geschossen, passe nicht mit der Tatsache zusammen, dass die Kugeln etwa in Brusthöhe rechts durch die Tür schlugen.



Chefankläger Gerrie Nel hatte Pistorius in seiner Schlussrede vor rund einem Monat vorgeworfen, die Wahrheit bei seinen Aussagen stets zu seinen Gunsten verdreht zu haben. Pistorius müsse in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden.

Verteidiger Barry Roux verlangte einen Freispruch und erklärte die tödlichen Schüsse seines Mandanten mit dessen Angststörung. Pistorius' überzogene Angst sei mit der hohen Kriminalitätsrate in Südafrika und der Behinderung des unterschenkelamputierten Angeklagten zu erklären.