In den USA ist eine mit dem Ebola-Virus infizierte Krankenschwester mit leichtem Fieber von Ohio nach Texas geflogen, ohne dass die Gesundheitsbehörde CDC sie daran gehindert hätte. Das berichteten der Sender CNN und die Agentur Reuters.

Die Krankenschwester hatte die Behörde demnach vor dem Flug darüber informiert, dass ihre Körpertemperatur 37,5 Grad Celsius betrug. Da sie damit jedoch unter der von der CDC als kritisch angesehen Marke von 38 Grad lag, habe man ihr nicht untersagt, an Bord des Flugs von Cleveland nach Dallas zu gehen. Bislang hatte es geheißen, die Frau sei geflogen, bevor sie Krankheitssymptome gezeigt hätte.

CDC-Direktor Tom Frieden sagte laut CNN, die Schwester hätte den Flug auf keinen Fall nehmen dürfen. Alle 132 Passagiere des Flugs sollen nun vorsichtshalber ausfindig gemacht werden. Die 29 Jahre alte Frau ist eine von zwei infizierten Krankenschwestern, die sich in einer Klinik in Dallas bei der Versorgung eines aus Liberia eingereisten Mannes angesteckt hatten. Der Patient war gestorben.



Frieden sagte, die Ansteckungsgefahr für die anderen Passagiere sei gering, da die Krankenschwester an Bord weder geblutet noch sich erbrochen habe. Die Frau wurde in eine Spezialklinik in Atlanta gebracht.



In den USA ist Kritik laut geworden am Umgang der Behörden mit Ebola. Hunderte Krankenschwestern und Pfleger hätten sich beschwert, dass ihre Krankenhäuser nicht ausreichend auf Ebola vorbereitet seien, teilte der Verband der Krankenpfleger mit.



US-Präsident Barack Obama kündigte ein aggressiveres Vorgehen an. Die Behörden müssten innerhalb von 24 Stunden auf Fälle von Ebola reagieren können. "Wir wollen eine schnelle Eingreiftruppe der CDC, im Prinzip ein Sondereinsatzkommando, das so schnell wie möglich vor Ort sein kann", sagte Obama. Seine Regierung werde überprüfen, was in Dallas falsch gelaufen sei.