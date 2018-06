Wochenlang war er durch die nordafrikanische Wüste gezogen, dann erblickte Abdias das Monster. Als "ein unbekanntes Ungeheuer", beschreibt es Adalbert Stifter in seiner Erzählung Abdias. "Es war ein dunkelblauer, fast schwarzer Streifen, in furchtbar gerader, langer Linie sich aus der Luft schneidend, nicht wie die gerade Linie der Wüste, die in sanfter Schönheit, oft in fast rosenfarbner Dämmerung unerkennbar in dem Himmel lag; sondern es war wie ein Strom, und seine Breite stand so gerade empor, als müßte er augenblicklich über die Berge herein schlagen.

Das ist das Mittelmeer, sagte Abdias, jenseits dessen das Land Europa liegt, in welches wir ziehen.'"

Das Mittelmeer. Die Völkerbarriere. Der nasse Tod. "Mare nostrum", unser gemeinsames Meer? Ein schlechter Witz. Italien gab der Marineoperation, die Flüchtlinge aus dem Meer fischte, diesen aus der Römerzeit herrührenden Namen. Nun wird die Rettungsaktion wieder eingestellt.

Das Mittelmeer ist das Brennglas unserer Schande. Das große Europa fürchtet sich vor ein paar Hunderttausend Bedürftigen. Das kleine Tunesien, zehn Millionen Einwohner, hat zwei Millionen aus Libyen Geflohene aufgenommen, untergebracht, versorgt.

Europa aber will die Menschen vom falschen Ufer des Mittelmeers nicht. Hat vergessen oder will nicht wissen, dass seine Namensgeberin eine Königstochter war, vom levantinischen Ufer stammend und von Zeus nach Kreta verschleppt, also noch nicht einmal aufs Festland.

Schöne Idee, das Meer könne ein "Hochzeitsbett von Orient und Okzident" werden, wie es 1832 ein Ideologe der damaligen Bewegung für die Confédération méditerranéenne formulierte; diese Idee kam vor wenigen Jahren noch einmal in Paris auf, Nicolas Sarkozy wollte eine Mittelmeerunion gründen und ihr König werden, wieder ging die kontrafaktische Rede vom Mare nostrum als Begegnungsort der Kulturen.

Obwohl, eigentlich ist es genau das stets gewesen. Nur eben ein Ort der feindlichen Begegnungen. Die Wiege der europäischen Kultur, Schauplatz des ersten großen Krieges in unseren Breiten: des peloponnesischen. Sein Chronist Thukydides schildert die Grausamkeiten in solchen Details, dass der Leser unwillkürlich an die jüngsten Sendungen der Tagesschau denkt. Denken ließe sich ebenso sehr an die Kreuzzüge oder an Napoleons Massenmorde, begangen an gefangenen Arabern; ebenso an den September 1943, als die Deutschen auf Kefalonia zwischen 4.000 und 5.300 italienische Soldaten erschossen.

Das Mittelmeer war auch der Schauplatz des letzten Kolonialkriegs Europas, des Krieges Frankreichs gegen Algerien. Wer heute von Algiers Anhöhen auf das Mittelmeer blickt, oder von der anderen Seite, wo noch immer Denkmäler für die Algérie française stehen, hat nicht gerade ein azurnes Band der Zusammengehörigkeit vor Augen, sondern Stifters "dunkelblauen, fast schwarzen Streifen", der so viel Böses symbolisiert.

Als Seewege noch wichtiger als Landwege waren, kämpften die konkurrierenden Anrainer um strategische Inseln und übergossen sie mit Blut. Heute gehen sie an Land aufeinander los: im Norden im übertragenen Sinn, im Süden gar im Wortsinn. Man lasse den Blick über die Küstenstaaten wandern, was er sieht sind zwei Krisenbogen. Natürliche Bedingungen, Seehandel und Eroberungen haben zwar so etwas wie eine Mittelmeerkultur entstehen lassen. Aber Öl, Wein, Käse und die greifbaren Überreste gemeinsamer Geschichte reichten leider nicht hin, um Harmonie zu stiften.

"Blaues, blaues Mittelmeer", heißt es in Wolf Biermanns Lied Familienbad, in dem sich das Wasser am Ende rot färbt. Zeit, sich es wieder anzuhören. Das Mittelmeer, Lieblingsziel deutscher Urlauber, ist mir unheimlich geworden.