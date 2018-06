Hunderttausende Menschen haben im Nordosten der USA ausgerechnet am Thanksgiving-Feiertag ohne Strom in ihren Häusern gesessen. Den Wetterbehörden zufolge waren am Donnerstag wegen des plötzlichen Wintereinbruchs etwa 300.000 Menschen betroffen. Besonders hart traf es den Staat New Hampshire, wo der Stromversorger von 174.000 Menschen ohne Strom ausging. Auch Maine war betroffen.



Ursache war ein Wintereinbruch. Nasser Schnee habe sich auf Stromleitungen gelegt, hieß es demnach im Sender WMTW-TV. Zuvor hatte am Mittwoch ein heftiger Wintersturm in der Region Verkehrschaos ausgelöst.



Der Tag gilt als wichtiger Reisetag, an dem die US-Bürger ihre Familien für ein langes Wochenende besuchen. Hunderte Flüge wurden wegen des Wetters am Mittwoch gestrichen, am Donnerstag entspannte sich die Lage wieder.



Thanksgiving ist einer der wichtigsten Feiertage in den USA. Die US-Variante des Erntedankfests wird immer am vierten Donnerstag im November gefeiert. Das öffentliche Leben liegt an dem Tag praktisch brach. Für Millionen Amerikaner ist der Truthahnbraten der Höhepunkt des Festes.