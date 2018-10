Der Taifun Hagupit hat auf den Philippinen weniger schwere Verwüstungen hinterlassen als befürchtet. Drei Menschen, darunter ein Baby, kamen ums Leben, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Zwei Menschen seien an Unterkühlung gestorben, als der Taifun über die Insel Panay gefegt sei, sagte der Leiter des Katastrophenschutzes, Alexander Pama. Eine weitere Person wurde in der Stadt Dolores auf der östlichen Insel Samar von einem Baum erschlagen.



Der Wirbelsturm zog mit starken Böen und heftigem Regen über dieselbe Gegend, die Taifun Haiyan im November 2013 schwer verwüstet hatte. Die Behörden zeigten sich erleichtert, warnten aber zugleich, dass der Taifun voraussichtlich noch über drei große zentral gelegene Inseln ziehen werde, ehe er am Dienstag das Südchinesische Meer erreichen soll. Der Sturm bewegte sich langsam fort, was weitere Regenfälle und möglicherweise auch Erdrutsche und Sturzfluten bedeuten könnte.

Beinahe 900.000 Menschen hatten sich nach der Erfahrung mit Haiyan vorsorglich in die rund 1.000 Notunterkünfte begeben. Die ersten Anwohner konnten nach Angaben der Behörden nach dem Durchzug des Taifuns wieder in ihre Häuser zurückkehren, auch in Albay auf der Insel Luzon, wo fast eine halbe Million Menschen Schutz in Evakuierungszentren gesucht hatte.

Im Zentrum der Philippinen waren beschädigte Hütten, abgerissene Ladenschilder und Blechdächer zu sehen. Der Taifun hatte maximale Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern und Böen von 170 Kilometern pro Stunde, als er über Samar und benachbarte Inseln fegte.



Viele Bewohner brachten sich nach den Erfahrungen mit Haiyan, der wohl mehr als 7.300 Menschen das Leben gekostet hatte, freiwillig in Sicherheit. Die Regierung hatte mit Unterstützung des Militärs Vorbereitungen getroffen, um die Bevölkerung zu schützen. "Haiyan war der beste Lehrer von allen", sagte ein Behördensprecher. "Die Menschen mussten nicht großartig überzeugt werden, um sich in Sicherheit zu bringen."