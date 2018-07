Taucher haben die Blackbox der Ende Dezember abgestürzten AirAsia-Maschine entdeckt. Das hat das indonesische Verkehrsministerium mitgeteilt. Weil die Blackbox mit dem Stimmenrekorder und dem Flugschreiber jedoch unter Trümmerteilen des Flugzeugs auf dem Meeresgrund eingeklemmt sei, hätten sie diese zunächst nicht bergen können, erklärten die Behörden in Jakarta. Die Experten erhoffen sich von der Auswertung der Geräte Hinweise auf die Absturzursache.



Die indonesische Marine dementierte die Berichte. Auch Einsatzleiter Henry Bambang Soelistyo sagte, er habe bisher noch keine Berichte erhalten, wonach die Blackbox gefunden sei. Es gebe lediglich akustische Signale, die möglicherweise von den Geräten stammten.

Zuvor hatten die Suchkräfte erneut Signale von Blackboxen der vergangenen Monat in der Javasee mit 162 Menschen an Bord abgestürzten AirAsia-Maschine aufgefangen. Schon vor zwei Tagen hatten Bergungskräfte in der Javasee Ping-Signale empfangen.

Derzeit arbeiten die Bergungskräfte zudem an einem neuen Plan, um den Rumpf des Flugzeugs aufzuspüren. Darin werden die meisten der Opfer vermutet. Bisher wurden 48 Leichen geborgen, 29 von ihnen konnten identifiziert werden.

Die Flugschreiber sind normalerweise im Heck untergebracht und zeichnen Gespräche im Cockpit und technische Daten auf. Das AirAsia-Wrack ist aber stark beschädigt und in viele Teile zerbrochen. Sie senden nur 30 Tage lang Signale.