Das Satiremagazin Charlie Hebdo wird in seiner neuen Ausgabe wieder mit einer Mohammed-Karikatur auf der Titelseite erscheinen. Eine Woche nach dem Terrorangriff auf die Redaktion des Blatts will die Zeitschrift eine Rekordauflage von drei Millionen drucken lassen, teilte der Verleger MPL mit. Sonst erschienen jede Woche etwa 60.000 Exemplare von Charlie Hebdo.

Das am Montagabend vorab veröffentlichte Titelbild des Magazins zeigt eine Zeichnung des Propheten Mohammed, der weinend ein Schild mit der Aufschrift "Je suis Charlie" (Deutsch: Ich bin Charlie) in den Händen hält. Über der Zeichnung steht in großen Buchstaben "Tout est pardonné" (Deutsch: Alles ist vergeben).

Da allein aus dem Ausland 300.000 Anfragen vorlägen statt der üblichen 4.000 "und die Nachfrage stündlich steigt", werde am Donnerstag eine weitere Auflage entschieden, teilte der Verlag mit. "Damit hätten wir eine Million plus zwei weitere, falls notwendig." Radikale Islamisten hatten vergangene Woche die Redaktion in der französischen Hauptstadt überfallen. Dabei starben zwölf Menschen.

Die erste Ausgabe nach dem Attentat entstand in den Räumen der Tageszeitung Libération in Paris, die wie andere französische Medien den Überlebenden des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo Unterstützung zugesagt hatte. Der Kolumnist des Magazins, Patrick Pelloux, hatte bereits einen Tag nach dem Anschlag auf die Redaktion mit zwölf Toten ein neues Heft angekündigt.

Als Hintergrund des Terroranschlags gelten die früheren islamkritischen Mohammed-Karikaturen des Blattes. Nach den Glaubensvorstellungen von Muslimen sollen weder Gott noch Mohammed oder andere Propheten bildlich dargestellt werden. Das hängt mit dem Verbot der Anbetung von Götzen zusammen.