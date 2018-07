29 Menschen sind in der Nacht zum Montag bei Sturm und eisigen Temperaturen auf dem Mittelmeer erfroren. Sie waren auf der Flucht nach Europa. Dutzende weitere Menschen, von denen mehrere schwer unterkühlt waren, wurden von der italienischen Küstenwache zu der Insel Lampedusa gebracht, wie ein Arzt sagte.

"Es gibt viele Tote, sicher mehr als 20", sagte der Mediziner. Insgesamt wurden bei der Rettungsaktion 105 Flüchtlinge aus einem Fischerboot geholt. Sieben waren nach Angaben eines Sprechers der Küstenwache bereits tot, die anderen 22 starben nach Angaben von Medizinern später an den Folgen ihrer schweren Unterkühlung nach der Rettung von hoher See.

Die Küstenwache war Medienberichten zufolge von Bootsflüchtlingen via Satellitentelefon alarmiert worden. Daraufhin wurden zwei Handelsschiffe in dem Seegebiet zu ihrem Boot dirigiert. Die Küstenwache schickte zwei eigene Schiffe, die die Menschen am Sonntagabend an Bord nahmen und am Montagnachmittag mit ihnen auf Lampedusa eintrafen. Sturm und bis zu acht Meter hohe Wellen erschwerten die Rettungsarbeiten, wie die Küstenwache mitteilte.

"Horror von Lampedusa", schrieb die italienische Politikerin Laura Boldrini im Kurznachrichtendienst Twitter. "Diese Menschen starben nicht in einem Schiffswrack, sondern an Kälte. Das sind die Folgen des Endes von Mare Nostrum."

Die italienische Marine hatte ihre Rettungsmission Mare Nostrum im Oktober eingestellt, die im vergangenen Jahr die Rettung Tausender Migranten ermöglicht hatte. Die Mission wurde abgelöst durch den europäischen Einsatz Triton, der jedoch deutlich kleiner ist und dessen Fokus mehr auf der Sicherung der EU-Grenzen als auf der Rettung der Flüchtlinge liegt. Kritiker hatten Mare Nostrum vorgeworfen, die Flüchtlinge zu der gefährlichen Überfahrt zu ermutigen. Die jüngsten Zahlen deuten jedoch darauf hin, dass die Zahl der Flüchtlinge auch nach dem Ende dieses Einsatzes nicht zurückgeht.

Nach Angaben des italienischen Innenministeriums kamen allein im Januar mehr als 3.500 Flüchtlinge nach Italien. Meist wagen sie den Weg über das Meer von Libyen aus. Marokko zerschlug im vergangenen Jahr "mehr als hundert Menschenhändlernetzwerke", die zwischen Afrika und Europa operierten, wie ein ranghoher Vertreter des Innenministeriums in Rabat der Nachrichtenagentur AFP sagte. Organisatoren des Menschenhandels vor allem nach Spanien seien Marokkaner, aber auch Verdächtige aus Subsahara-Ländern. Marokko hat sich in den vergangenen Jahren von einem Transitland zu einem Ausgangspunkt für Flüchtlinge gewandelt, die nach Europa wollen. Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen Küste ziehen dabei Tausende Migranten an.