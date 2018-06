Bei einer Schießerei in Kopenhagen ist laut Polizei mindestens ein Mensch getötet worden. Mehrere Polizisten erlitten Verletzungen. Die Schüsse fielen während einer Veranstaltung über Kunst, Gotteslästerung und Meinungsfreiheit. Die Kugeln schlugen unter anderem in die Scheiben des Kulturzentrums ein, in dem die Gesprächsrunde stattfand, Augenzeugen zählten etwa 30 Einschusslöcher an dem Café Krudttønden. Durch die Schüsse starb laut Polizei ein 40 Jahre alter Besucher der Veranstaltung.



Die Regierung ordnete den Vorfall als Terrorangriff ein. "Alles deutet darauf hin, dass die Schüsse eine politisch motivierte Attacke darstellen und deswegen ein Akt des Terrorismus sind", sagte Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. Die Polizei sprach von einer "möglichen Terrorattacke". Beamte fahnden nach zwei Tätern, die von außen auf das Gebäude gefeuert haben sollen. Sie sollen mit einem VW Polo geflüchtet sein. Die Ausfallstraßen aus Kopenhagen wurden gesperrt.



Zu den Rednern bei der Veranstaltung gehörte auch der schwedische Mohammed-Karikaturist Lars Vilks, dem möglicherweise die Schüsse galten. Helle Merete Brix, eine der Organisatoren der Veranstaltung, sagte der Nachrichtenagentur AP, der 68-jährige Vilks sei in dem Lokal gewesen, aber nicht verletzt worden. Sie gehe davon aus, dass die Kugeln ihm galten. Sie schilderte, sie habe einen maskierten Mann vorüberrennen sehen.



Anwesend war zudem der französische Botschafter François Zimeray. Er blieb unverletzt, wie er twitterte. Laut seiner Einschätzung hatten die Täter "dieselbe Absicht wie bei Charlie Hebdo – außer, dass es ihnen nicht gelang hereinzukommen".



Amtshilfe aus Deutschland

Wenige Wochen nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris, bei dem im Januar zwölf Menschen getötet worden waren, lösten die Schüsse am Veranstaltungsort Panik aus. Das Blatt hatte mehrfach Mohammed-Karikaturen veröffentlicht.

An der Fahndung nach den Tätern von Kopenhagen beteiligt sich auch die deutsche Bundespolizei. Wie ein Sprecher sagte, haben die dänischen Sicherheitsbehörden um Unterstützung gebeten. Deutschland verstärkt jetzt die Kontrollen und Fahndungsmaßnahmen im Grenzraum zwischen Deutschland und Dänemark.



In Dänemark unter Polizeischutz

Laut dänischer Medienberichte haben Frankreichs Präsident François Hollande und Dänemarks Ministerpräsident Thorning-Schmidt sich bereits am Telefon über den Vorfall ausgetauscht. Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve kündigte an, sobald wie möglich nach Kopenhagen zu reisen. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier verurteilte die Tat als terroristischen Akt. "Die internationale Gemeinschaft wie die Staaten jeder für sich werden sich dieser Art von Terrorismus nicht beugen", sagte Steinmeier bei einem Besuch in Peru. Gemeinsam mit dem peruanischen Außenminister Gonzalo Gutierrez sprach er zugleich Dänemark sein Mitgefühl aus.

Auch der dänische Zeichner Kurt Westergaard äußerte sich entsetzt. "Das ist ja ganz furchtbar", sagte der ebenfalls für seine Mohammed-Zeichnungen bekannte Karikaturist. "Vielleicht konnte man es erwarten nach dem, was in Paris geschah, aber es ist doch ganz nah. Mein erstes Gefühl war: Ich wurde ganz wütend."

Mehrfach bedroht

Die Mohammed-Karikaturen, die Westergaard für die Zeitung Jyllands-Posten zeichnete, hatten 2005 Protest und Gewalt in der islamischen Welt ausgelöst. Mehrfach waren Westergaard und die Zeitung in den Jahren darauf Ziel von Anschlägen.

Auch der schwedische Zeichner Vilks war mehrfach bedroht worden, nachdem er 2007 den Propheten Mohammed karikiert hatte. Viele Muslime halten Bilder Mohammeds für eine Gotteslästerung.



Wenn Vilks in Dänemark ist, steht er unter Polizeischutz. Ein Al-Kaida-Ableger im Irak hatte auf Vilks 2007 im Internet ein Kopfgeld von 150.000 Dollar ausgesetzt. Der schwedische Künstler hatte eine Zeichnung mit dem Propheten Mohammed als Hund ausgestellt und war schon mehrfach Ziel von Anschlägen.

2013 hatte es einen Mordversuch gegen den prominenten Islamkritiker Lars Hedegaard gegeben. Ein Unbekannter schoss bei einem Handgemenge in Kopenhagen auf den islamkritischen Journalisten, der aber unverletzt blieb.