Er sprach auf der Gedenkveranstaltung für die Opfer von Charlie Hebdo am Brandenburger Tor, er ist ein gefragter Interviewpartner: Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek. Angesichts von Kritik aus anderen Islamverbänden hat er sich jetzt gegen den Vorwurf gewehrt, er wolle sich zum alleinigen Vertreter der deutschen Muslime aufschwingen. Wenn in der Öffentlichkeit vor allem er als Stimme der Muslime wahrgenommen werde, dann wolle er nicht Vertreter anderer islamischer Dachverbände ausstechen, sagte Mazyek und wies seine Kritiker auf ihre Verantwortung hin: "Ich rufe sie auf, dass sie sich mehr einbringen." Er wies darauf hin, dass er viele Talkshow-Einladungen auch abgelehnt habe.



Die Generalsekretärin des Zentralrats, Nurhan Soykan, fügte hinzu, wer kein Deutsch spreche, dürfe sich nicht darüber beschweren, dass er nicht in Talkshows eingeladen werde und dass dort "immer nur" Aiman Mazyek zu sehen sei.

Die Türkisch-Islamische Union Ditib – der größte islamische Dachverband in Deutschland – hatte Mazyek kürzlich scharf angegriffen und ihm einen "Vertrauensbruch" vorgeworfen. Er agiere ohne Absprache mit den anderen Verbänden, die zum übergreifenden Koordinationsrat der Muslime (KRM) gehörten, kritisierte die Ditib. Erol Pürlü vom Verband der Islamischen Kulturzentren, Ali Kızılkaya vom Islamrat oder Bekir Alboga vom Ditib treten seltener öffentlich auf oder werden seltener interviewt.

Die Verbände hatten den Koordinationsrat einst auch deshalb gegründet, um den Muslimen im Dialog mit dem Staat eine zentrale Stimme zu geben, ähnlich wie sie die beiden großen Kirchen mit dem Dachverband EKD und der Deutschen Bischofskonferenz haben. Zu dem Koordinationsrat gehören neben Mazyeks Zentralrat und der Ditib der Verband islamischer Kulturzentren und der Islamrat. Nun tritt aber meist der bekannte und gut vernetzte Mazyek in die Öffentlichkeit. Er sprach am Brandenburger Tor – an einem Rednerpult mit dem Emblem des Zentralrates, was Ärger auslöste. Zudem begleitete er Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach Saudi-Arabien.

Ärger über Größenunterschied

Unterhalb der Spitzenebene haben manche Verbandsvertreter das Problem, nicht fließend Deutsch zu sprechen. Das kann auf Imame der konservativen Ditib zutreffen, die aus der Türkei kommen – die Institution wird vom Türkischen Staat mitfinanziert. Einlandungen in deutsche Diskussionsrunden dürften hier manchmal an der Sprachhürde scheitern.



Imame in Deutschland Schwierige Integration Die rund 4000 Imame, die in Deutschland vorbeten, werden in der Regel von der türkischen Religionsbehörde geschickt oder von den muslimischen Gemeinden aus dem Ausland angeworben. Die wenigsten sprechen Deutsch, wenn sie ins Land kommen, und viele der rund 3,5 Millionen Muslime in Deutschland sehen es als Problem, dass ihre Imame schlechter in die Gesellschaft integriert sind als sie selbst. Trickreiche Ausbildung Seit Jahren wird gefordert, Imame für Deutschland auch an deutschen Universitäten auszubilden. Doch bisher gibt es nur Modellversuche. Die Nichtanerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft steht der Ausarbeitung einer Prüfungsordnung für islamische Theologen im Wege. Seit 2006 gibt es in Ankara und seit einem Jahr nun in Istanbul den Studiengang internationale Theologie, der dieses Problem beheben soll: Er ist speziell für Türken mit Migrationserfahrung gedacht. Gut die Hälfte der Studenten ist in Deutschland geboren und aufgewachsen.

Den Ärger der Mazyek-Kritiker befördert wohl auch der Größenunterschied: Die Ditib ist die mit Abstand größte muslimische Organisation mit ihren gut 900 Gemeinden. Der von Mazyek geführte Zentralrat vertritt aber nur 24 muslimischen Organisationen, etwa 300 Moscheegemeinden mit 15.000 bis 20.000 Mitgliedern.



Seine Reise an der Seite des Wirtschaftsministers verteidigte Mazyek als wichtige Botschaft. Sie habe zwei Signale gesendet: "Einmal in die muslimische Welt: Muslime sind hier in Deutschland angekommen. Und auf der anderen Seite: Wir sind als Botschafter Deutschlands unterwegs." Das könne für alle Seiten nur von Nutzen sein.

Sollen Imame Deutsch sprechen?

Angesichts der Kritik bekannte er sich zu Gemeinsamkeit: "Wir werden alles daran setzen, dass der KRM [Koordinationsrat der Muslime] weiter funktioniert", sagte er. "Der KRM ist nicht tot." Im Streben nach staatlicher Anerkennung geht Mazyeks Verband jedoch eigene Wege. Der Zentralrat versuche bereits seit einiger Zeit, eigenständig und nicht mehr im KRM-Verbund als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden, sagte er. Mazyek hatte sich schon vor einiger Zeit für ein Islamgesetz in Deutschland nach österreichischem Vorbild stark gemacht. Für auslandsfinanzierte Organisationen wie die Ditib wäre dann kein Platz mehr.



Der Zentralrat werde auch weiter umstrittene Fragen aufwerfen, sagte Mazyek. Etwa die, ob in Deutschland tätige Imame nicht auch Deutsch sprechen sollten. Es sei das gute Recht eines jeden Verbands, diese Frage mit Nein zu beantworten – aber auf die Diskussion darüber werde der Zentralrat nicht verzichten.

Bei der Islamkonferenz im Januar, die von dem Mordanschlag auf Charlie Hebdo überlagert war, hielt übrigens Erol Pürlü vom Verband der Kulturzentren die zentrale Rede, im Vorraum gab Bekir Alboga TV-Interviews – der Sekretär der Ditib.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Textes hatte es geheißen, Mazyek habe am Brandenburger Tor an einem Rednerpult mit dem Emblem des Koordinierungsrates gesprochen. Das ist falsch, es war das Emblem des Zentralrates und genau deshalb hatte es Ärger gegeben. Außerdem hatte es geheißen, Mazyek sei nicht bei der Islamkonferenz im Januar zu sehen gewesen. Er war aber anwesend, er hielt nur nicht die zentrale Rede. Wir haben beide Fehler nach einem Leserhinweis korrigiert. Die Redaktion