Dilek und ihre Tochter Gülbahar leben in der Stadtmauer Diyarbakırs. Dort, im Süden der Türkei, wo sich vor Hunderten Jahren osmanische Soldaten verschanzten, führen jetzt ein paar Steinstufen unter die Erde in einen engen Flur. Ein Holzofen heizt die Küche, ein Elektroheizer das Wohnzimmer. Dilek hat überall Teppiche ausgelegt und an der Wand hängen Koransprüche auf Arabisch und ein Hochzeitsfoto ihrer älteren Tochter.

Die Mauer ist fünfeinhalb Kilometer lang, mehrere Meter dick und sehr alt. Dileks gesamte Wohnung ist etwa zehn Quadratmeter klein. Im Frühling, Herbst und Winter tropft es durch die Steinritzen. Tag und Nacht brennt ein grelles Licht, die Mauer hat kein Fenster. Hätte sie eins, so könnte man von Dileks Wohnung aus den Tigris sehen. Kaiser Konstantin ließ die Stadtmauer im vierten Jahrhundert nach Christus bauen, später wurde sie immer wieder erweitert. Heute dient sie an prominenten Abschnitten als Touristenattraktion, andernorts als Nische zum Dealen oder Kiffen und an vielen Stellen als öffentliche Toilette.

In den vergangenen Monaten, seit dem bewaffneten Kampf der kurdischen Milizen gegen die Terrorgruppe des "Islamischen Staates", dem IS, waren kurdische Frauen in internationalen Medien überaus präsent. In vielen Berichten sind es die Kämpferinnen, die selbstbewusst mit einer Kalaschnikow über der Schulter in die Mikrofone der großen Sender sprechen und siegessicher das V aus Zeige- und Mittelfinger in die Kameras strecken. Sie stehen für Freiheit, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und treten als Kontrast zur als mittelalterlich empfundenen Barbarei der Islamisten auf. Tatsächlich kämpfen viele junge Frauen aus dem türkischen Teil des Kurdengebietes an der Seite der kurdischen Verteidigungseinheiten (YPG/YPJ) in Syrien und im Irak. Sie kommen aus allen Gesellschaftsbereichen, Studentinnen, ungebildete Frauen und Mädchen, religiöse und säkulare. Sie sind real, doch stehen sie nicht für eine Mehrheit. Die Lebenswelt vieler kurdischer Frauen in der Türkei sieht anders aus, als das westliche Fernsehen sie darstellt. Besonders in ungebildeten Kreisen leiden Frauen unter diskriminierenden Strukturen. Nach wie vor werden sie von staatlicher wie auch von gesellschaftlicher Seite unterdrückt. Dileks Geschichte ist eine von Millionen.

Sie wünscht sich in erster Linie Geld

Die Mutter lebt seit vier Jahren mit den beiden jüngsten Kindern in dieser ärmlichen Gegend Diyarbakırs. Sie konnte ihre Wohnung nicht mehr bezahlen, denn ihr Mann hatte sie verlassen. Dilek erklärt sich das damit, dass sie alt und hässlich sei. Sie ist 41 und hat ein hübsches Gesicht, das Rot ihres Lippenstifts passt zu dem des Kopftuchs. Dilek gibt an, keine Hilfe zu bekommen. Ihre 16-jährige Tochter Gülbahar hat sie längst von der Schule genommen, denn die kostet Geld. Die ältere Tochter ist 22, verheiratet und lebt mit ihrem Mann und dem fünfjährigen Sohn in Istanbul. In fünf Jahren hätten sie sich einmal gesehen, denn ein Flug nach Istanbul kostet Geld. Der jüngere Sohn lebt mit seiner Mutter und der jüngeren Schwester in der Mauer, der ältere schlägt sich in Istanbul durch.

Dileks Name bedeutet auf Türkisch "Wunsch". Sie wünscht sich in erster Linie Geld. Sie fragt auch danach, immer wieder. Sie wünscht sich eine neue Wohnung, sie wünscht sich, Gülbahar gut zu verheiraten. Und sie wünscht sich neue Brüste, denn ihre eigenen hat sie an den Krebs verloren. Sie ist ständig krank. Als Frau habe sie versagt, meint sie: Ihr Umfeld bestätigt sie in ihren Vorwürfen: Wenn ein Mann seine Frau verlässt, so habe er schon seine Gründe, so denken viele. Dann sei sie eben eine schlechte Frau gewesen. Eine schlechte Frau, auch noch ohne Brüste, das glaubt Dilek.