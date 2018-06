Andrea Nahles bremst die Paternoster aus. Ab der kommenden Woche tritt eine Neufassung der sogenannten Betriebssicherheitsverordnung aus dem Bundesarbeitsministerium in Kraft. Der Arbeitgeber muss demnach dafür sorgen, dass "Personenumlaufaufzüge" – so heißt der Paternoster auf Behördendeutsch – nur von Menschen benutzt wird, die er zuvor in den ordnungsgemäßen Gebrauch eingewiesen hat. Konkret könnte das bedeuten, dass viele der beliebten Retro-Aufzüge abgeschaltet werden müssen. Zumindest für Besucher wären sie nicht mehr zugänglich.



Doch wo in Deutschland sind eigentlich noch Paternoster in Betrieb? Wir sammeln sie – und interessieren uns zudem für Ihre Paternoster-Erlebnisse. Hatten Sie Angst beim Einsteigen? Sind Sie damit schon im Kreis gefahren? Sagen Sie es uns hier!