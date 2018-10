Sie werden, anders als in anderen Länder, etwa in Afrika, respektiert und voll integriert. 80.000 Menschen leben in Kuna an der Atlantikküste Panamas, darunter einige Hundert Albinos, deren Haut wegen einer angeborenen Störung zu wenig Farbpigmente bildet. Die Sonne, die von den Ureinwohnern verehrt wird, ist ihr größter Feind, denn sie kann ihre Haut und ihre Augen schädigen. Die jungen Albinos müssen daher geschützt von ihren Strahlen zur Schule gebracht und abgeholt werden, und auch sonst spielt sich das Leben der Albinos oft im Schatten ab.