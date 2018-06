Die Tarifverhandlungen für die kommunalen Kita-Erzieher und Sozialarbeiter sind gescheitert. Nach vier Wochen Streik gehen die Erzieherinnen und Erzieher ab Montag aber vorerst wieder normal zur Arbeit. Beide Seiten einigten sich nach stundenlangen, zähen Gesprächen auf eine Schlichtung, wie die Verhandlungsführer der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, Thomas Böhle und Frank Bsirske, am Donnerstag in Berlin sagten.

Ver.di-Chef Bsirske warf den Arbeitgebern vor, nicht zur Aufwertung des ganzen Berufsfeldes mit seinen rund 240.000 Beschäftigten in den Kommunen bereit gewesen zu sein. Für alle Betroffenen hatten die Gewerkschaften mehr Geld herausholen wollen – auch etwa für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. "Es ist nicht gelungen, weil die Arbeitgeberseite an diesen Stellen mauert und gemauert hat", sagte Bsirske. Der Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA, Böhle, entgegnete: "Die Arbeitgeber haben in allen Berufsfeldern Verbesserungen vorgeschlagen." Doch die Forderungen der Gewerkschaften seien zu hoch gewesen. "Zu pauschalen Erhöhungen waren wir nicht bereit."

Der Verhandlungsführer des gewerkschaftlichen Dachverbandes dbb, Willi Russ, sagte: "Die VKA hat leider nur auf Zeit gespielt." Ver.di fordert für die Erzieher und Sozialarbeiter eine höhere Eingruppierung in den Gehaltsstufen, die nach Darstellung der Gewerkschaft deren Einkommen im Durchschnitt um zehn Prozent erhöhen würde. Die Arbeitgeber geben an, dass die Forderungen teilweise auf Steigerungen von bis zu 21 Prozent hinausliefen.

Dauer der Schlichtung nicht festgelegt

Für die Gewerkschaften versucht der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, zu schlichten. Der Schlichter der Arbeitgeber stehe noch nicht fest, werde aber zügig benannt, kündigte Böhle an. Andreas Gehrke, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sagte: "Mit der Schlichtung wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber noch einmal alle Möglichkeiten prüfen und ausloten, um am Verhandlungstisch zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen."

Für Donnerstag hat ver.di 330 Streikdelegierte nach Frankfurt am Main eingeladen, um den Verhandlungsstand zu bewerten. Bsirske kündigte eine Debatte darüber an, "wie wir die Schlichtung begleiten können".



Wie lange die Schlichtung dauert, ist nicht festgelegt. Aber in Verhandlungskreisen wurde eine Dauer unter zwei Wochen für wahrscheinlich gehalten. Am 21. April 2015 waren die Tarifverhandlungen abgebrochen worden, seit dem 8. Mai wurde gestreikt. Die Verhandlungen begannen am Montag erneut. Der letzte Verhandlungsmarathon dauerte rund 16 Stunden.