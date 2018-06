Was beschäftigt Sie gerade? Warum tun Sie das, was Sie tun? Was ist der Sinn des Lebens? Das fragen wir regelmäßig einen von 80 Millionen Menschen in Deutschland. Hier antwortet Claudia Hoffmann, 50.

"Mein Sohn ist vor Kurzem ausgezogen und ich leide wie ein Hund. Zur gleichen Zeit wurde über Eltern berichtet, die ihre Kinder allein auf die Flucht schicken, damit sie einmal ein besseres Leben haben. Da dachte ich: Wenn ich schon so leide, wie geht es dann erst diesen Eltern? Mein Kind geht nur aus dem Haus, aber sie sehen ihre Kinder vielleicht nie wieder. Da hat eine Verknüpfung stattgefunden.

Mein Mann und ich ziehen bald nach Norddeutschland, weg aus Niederbayern. Wir haben keinen Käufer für das Haus gefunden und ich habe zu meinem Mann gesagt: Manches läuft nicht nach Plan, weil andere Dinge klappen sollen. Bald werden hier also Asylbewerber einziehen, elf Erwachsene und zwei Kinder. Wir bauen das Haus dafür auf unsere Kosten um, das Landratsamt zahlt einen etwas höheren Quadratmeterpreis als ortsüblich, um Vermieter zu animieren. Hier im Dorf sind wir aber die einzigen, die Wohnungen an Flüchtlinge vermieten.

Natürlich habe ich damit gerechnet, dass meine Nachbarn mich fragen: Wie können Sie nur, die unterschiedlichen Kulturen, und so weiter. Aber dass ich persönlich angegriffen werde, hätte ich nicht gedacht. Ich war mit unserem Hund unterwegs und da kam ein Auto rangeprescht. Ich konnte gerade noch zur Seite springen. Am Steuer saß eine Nachbarin, die schrie: "Nur dass Sie es wissen: Wir schließen uns gegen Sie zusammen!"

Hier im Dorf leben auch Italiener, Polen, Briten und Belgier. Aber Syrer und Afghanen, die eine andere Hautfarbe haben, die wollen sie hier nicht. Immer wieder stehen Nachbarn zusammen im Garten und zeigen auf unser Grundstück. Mein Mann schiebt mich dann schnell ins Haus, der kennt mein Temperament. Wir sind doch niemandem Rechenschaft darüber schuldig, was wir mit unserem Eigentum machen!

"Wir werden hier nie dazugehören"

Inzwischen mache ich mir große Sorgen, welchen Empfang die Nachbarn unseren Mietern bereiten werden. Wir ziehen ja selbst hier weg, weil wir sehr negativ empfangen worden sind. Ich komme aus Düsseldorf und habe schon in verschiedenen Bundesländern gewohnt. In Sachsen-Anhalt habe ich Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Aber die Leute, die hier leben, denken nur: "mia san mia". Ich dachte, Menschen wie wir, aus dem Rheinland und Ruhrgebiet, die schaffen alles. Ich wusste nicht, dass man mental so an seine Grenzen stoßen kann. Aber irgendwann ist uns klar geworden, dass wir hier nie dazugehören werden.

Der Weg aus Norddeutschland ist weit, aber ich werde so oft wie möglich selbst bei den neuen Mietern vorbeischauen. Mein neues Baby betreuen. Ich werde wie ein Schießhund meine Nachbarn im Blick behalten. Es geht nicht, dass Flüchtlinge von einem Kriegsschauplatz zum nächsten kommen.

Aber ich sage mir auch: Bloß weil ich hier nicht zurechtkomme, muss das nicht auf andere zutreffen. Damit, das Projekt jetzt abzublasen, wäre ja auch niemandem geholfen. Ich glaube, die Stimmung wird sich ändern, wenn die neuen Mieter da sind. Eigentlich wissen auch unsere Nachbarn, dass man helfen muss. Und wenn einer von ihnen mit so einem Projekt um die Ecke gekommen wäre, hätte ich auch geschluckt.



Als das los ging mit den Flüchtlingen, dachte ich auch: Wer kommt denn da? Man lässt sich ganz schnell mitziehen: Steigt dann die Kriminalität? Ich habe auch Vorurteile. Aber ich habe so viele Menschen kennengelernt im Laufe der Jahre. Leute, von denen ich dachte, sie stehen hinter mir, haben mich fallen gelassen. Und andere, von denen ich dachte, sie stoßen mir das Messer zwischen die Rippen, die haben mir den Arm umgelegt. Seitdem bin ich vorsichtiger.



Für mich ist das alles genauso Neuland wie für meine Nachbarn, ich hatte bisher noch keinen Kontakt mit Geflüchteten. Ich wünsche mir, dass sich mein Horizont durch die Begegnung erweitert und ich von ihnen lerne. Ist das Leben, wie ich es führe, eigentlich das einzig richtige? Da kann ich sicher noch was überdenken. Ich bin ja erst 50."