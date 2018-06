Die schwedische Staatsanwaltschaft hat Verfahren gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange in einigen Fällen eingestellt. Die Vorwürfe des sexuellen Übergriffs und der Nötigung musste die schwedische Justiz am Donnerstag fallen lassen, weil sie verjährt sind. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Stockholm mit. Die Justiz hatte den 44-jährigen Gründer der Internet-Enthüllungsplattform zu den Vorwürfen nicht vernehmen können.

Assange ist damit aber noch nicht vor der schwedischen Justiz sicher. Gegen den Australier läuft noch ein Verfahren wegen Vergewaltigung in Schweden, das erst im Jahr 2020 verjährt. Die Frist für einen weiteren Vorwurf der sexuellen Belästigung läuft am 18. August ab, sollte nicht doch noch Anklage erhoben werden.

Die Vorwürfe von zwei schwedischen Frauen zu Vorgängen im Sommer 2010 weist Assange seit Jahren zurück. Er spricht von "einvernehmlichem Sex" und sieht das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert an.

Assange war im Juni 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen, nachdem er in Großbritannien alle Rechtsmittel gegen den Auslieferungsantrag Schwedens ausgeschöpft hatte. Gegen ihn besteht ein von Schweden beantragter europäischer Haftbefehl. Assange befürchtet, von Schweden in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm ein Prozess wegen Geheimnisverrats und möglicherweise die Todesstrafe droht.

Alle Versuche, Assange in Schweden oder in der ecuadorianischen Botschaft in London zu den Vorwürfen zu befragen, waren bisher gescheitert. Staatsanwältin Marianne Ny machte am Donnerstag aber deutlich, dass sie weiter versuchen werde, Assange zum Vorwurf der Vergewaltigung zu verhören.

WikiLeaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren immer wieder geheime US-Dokumente. So machte die Internet-Plattform mit Enthüllungen zum Vorgehen der US-Armee im Irak und Afghanistan sowie zu den Überwachungspraktiken des Geheimdienstes NSA international Schlagzeilen. Die Dokumente zeigten auch das Abhören von Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrerer deutscher Minister durch den US-Geheimdienst.