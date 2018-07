Der Stahlkoloss drückt sich Meter um Meter durch das türkisfarbene Wasser. Eine Parklücke, etwa 200 Meter lang, ist noch frei an Pier E2 im Hafen von Piräus. Seitwärts schiebt sich die Fähre Patmos an den Anleger heran. Gleichzeitig öffnen sich zwei gewaltige Heckklappen, über die normalerweise Lastwagen und Autos aus dem Inneren des Schiffs herausrollen.

An diesem Morgen aber drängeln sich auch keine Touristen mit Rucksäcken und Rollkoffern an den Ausgängen der Fähre. Es sind Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, dem Iran und anderen Ländern, mehr als 2.000 Flüchtlinge, Familien, Kinder, Frauen mit Kopftüchern, viele junge Männer mit Rucksäcken, die über die Landungsbrücken auf das Hafengelände kommen. Manche laufen, manche gehen ruhig, manche halten einen Säugling im Arm.

Da ist Shadine, ein fröhliches junges Mädchen aus Syrien, 19 Jahre alt. Ihr dickes, schwarzes Haar liegt zum Zopf geflochten auf der Schulter. "Man hat uns gut behandelt", sagt Shadine auf Englisch. Es sei sehr voll gewesen auf der Insel Lesbos, von der sie und ihre Familie am Abend zuvor aufgebrochen waren. Um sie herum scharen sich jüngere und ältere Geschwister, ihre Mutter, ihr Vater. "Wir waren nur zwei Tage auf der Insel, nachdem wir von der Türkei dorthin gelangt sind", berichtet sie. Sie seien aus Hama geflohen, der viertgrößten Stadt Syriens. Wo es hingeht? "Schweden", antwortet Shadine.

4.500 Menschen an einem Morgen

Es ist die zweite ausschließlich für Flüchtlinge reservierte Fähre, die an diesem Morgen in Piräus anlandet. Insgesamt mehr als 4.500 Menschen bringen die beiden Schiffe aus Lesbos nach Athen. Auf den Inseln kommen noch immer täglich Hunderte Flüchtlinge an. Diese Massenüberfahrten sind für die griechischen Behörden schon fast Routine, seit einigen Wochen geht das so: Alle zwei Tage bringen Fähren Tausende Flüchtlinge von den überfüllten Ägäisinseln, um die Lage dort zu entspannen. Auch heute verläuft es recht ruhig, geradezu gesittet für griechische Verhältnisse.

Busse fahren direkt vor das Schiff, die Menschen steigen ein. Niemand kontrolliert. Die Personalien wurden allerdings bereits auf Lesbos erfasst, jeder bekam eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis. Die müssen die Flüchtlinge vorzeigen, damit sie sich einen Fahrschein für die Fähre kaufen können. Preis: 45 Euro. Und das, obwohl der griechische Staat die Schiffe exklusiv chartert. Doch dem Fährunternehmen Blue Star genügen die Einnahmen offenbar nicht, es kassiert auch bei den Flüchtlingen noch einmal ab.



In Piräus wird keiner an der Weiterreise gehindert, es gibt aber auch keine Hilfe. Niemand verteilt Wasser oder Essen. Hussein, 28, ein hagerer Mann mit grünen Augen, sagt: "Wir brauchen kein Geld und keine Hilfe." Er steht im Schatten der Fähre, neben ihm seine Frau und seine beiden Kinder. Hussein erzählt, er sei Anwalt gewesen in einer syrischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Jordanien. "Dort herrscht jetzt Krieg, jeden Tag Bomben." Und wohin will er jetzt mit seiner Familie ziehen? "Das ist egal. Irgendwohin, wo Frieden ist."

Auch Hussein und seine Familie steigen in einen der Busse. Nach einer knappen halben Stunde ist der Pier wieder wie leergefegt. Die Busse fahren nur einige Hundert Meter weiter bis zur U-Bahnstation von Piräus, wo die Menschen sich einen Fahrschein für 1,20 Euro kaufen und mit ihren Kindern und Taschen zwischen die anderen Athener in die Waggons quetschen. Die meisten fahren dann bis zum Omonia-Platz im Zentrum in Athen, der sich seit einigen Jahren schon zum neuralgischen Punkt der Migrantenszene entwickelt hat. Dort treffen sie Landsleute und Kontaktpersonen, die sie in günstigen, überfüllten Hotels, heruntergekommenen Privatunterkünften, Souterraines oder Kellern unterbringen, für ein, zwei Nächte. Dann geht es weiter zum Bahnhof, in einen Zug Richtung Norden, um an die Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien zu gelangen.