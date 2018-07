Die Deutschen können spontan und kreativ sein, haben die vergangenen Wochen gezeigt: Im Münchner Bahnhof begrüßten Hunderte Menschen ankommende Flüchtlinge. Freiwillige holen Familien zu Ausflügen aus den Notunterkünften, sortieren gespendete Kleidung, kochen und spielen mit Kindern der Asylsuchenden. Sie organisieren spontan Hilfe dort, wo der deutsche Staat überfordert ist. Die Not verlangt den Helfern immer kreativere Lösungen ab: von Wohnungsbörsen, die Flüchtlingen Privatunterkünfte beschaffen, bis zu der App, die auf einer Deutschlandkarte markiert, an welcher Hilfsstelle was benötigt wird.



Angela Merkels Credo "Wir schaffen das" und die Bekundungen verschiedener deutscher Promis appellieren an ein Wir-Gefühl, das die Menschen in ihrem Engagement miteinander verbindet. In der aktuellen Situation ist allerdings mehr gefordert als ein freundlicher Tweet, ein wohlgemeintes Like oder die Teilnahme an einer Charity-Party, deren Erlös den Flüchtlingen zugutekommt.

Sinn und Selbstbestimmung

Freiwillige Arbeit, so schreibt Arbeits- und Organisationspsychologe Theo Wehner von der ETH Zürich in seinem Buch Psychologie der Freiwilligenarbeit, entsteht aus dem Bedürfnis, sich zugehörig zu fühlen, sich sinnvoll zu betätigen und sich selbstbestimmt einzusetzen. Er erklärt dieses Bedürfnis mit dem Begriff "Handeln" von Hannah Arendt: Im Vergleich zum "Arbeiten" oder "Herstellen" zeigen sich im Handeln Werte. Indem Menschen sich jenseits der Erwerbstätigkeit einsetzen, verwirklichen sie ihre eigenen Vorstellungen. Das macht zufrieden. Es sagt auch etwas über die Bedingungen aus, unter denen das freiwillige Engagement funktioniert, nämlich vor allem ohne Machtstrukturen und Befehle.



Viele Dinge, die Freiwillige in der aktuellen Situation spontan leisten, erfordern erst einmal keine besonderen Fähigkeiten. Aber längst geht es nicht mehr nur um das Beziehen von Betten in Flüchtlingsheimen. Die Freiwilligen heißen nicht nur willkommen, sie öffnen ihre Wohnungen. Sie übernehmen Aufgaben, mit denen sie sich bisher noch nie beschäftigt haben und sie investieren mehr Zeit in diese Hilfe, als sie vorher erwartet haben. Das kann auch überfordern.



Häufig, so bemerken die Forscher Serhat Karakayali und Olaf Kleist in einer Studie zu Strukturen und Motiven der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, übernehmen Freiwillige nämlich Aufgaben, die staatliche Defizite ausgleichen müssen. Zum Beispiel, wenn Helfende Flüchtlinge auf Ämter begleiten und dort die Rolle eines Übersetzers einnehmen oder wenn sie Rechtslagen erklären müssen, die eigentlich nur ein Anwalt versteht.

Womit die Politik im Augenblick überfordert ist, ist auch für die Freiwilligenorganisationen nicht einfach. "Hilfsorganisationen wie die Caritas haben für Szenarien in der Katastrophenhilfe geprobt. Aber keine Non-Profit-Organisation hat für die Unterbringung von so vielen Menschen trainiert", sagt Wehner. Deshalb sind viele Freiwilligen schnell überfordert. Zugleich, bemerkt der Arbeitspsychologe, können Freiwillige sich auf überraschende Ereignisse gut einstellen. Das Potenzial ist also da.

Eventorientierte Freiwillige abholen

"Die spontane Hilfe, die wir momentan erleben, ist ereignisorientierte Freiwilligenarbeit, vergleichbar etwa mit dem ehrenamtlichen Engagement bei Sportevents", erklärt Arbeitspsychologe Wehner. Sie entstehe durch die Dringlichkeit der Situation, setze aber auch ein Zeichen gegen die Vorurteile und demonstriere die persönliche Wertehaltung der Helfenden. Gerade Menschen, die in ihrer Arbeit viel leisten, sind auch bereit, in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles zu tun, das der Gesellschaft dienlich ist.



Doch weil dieses Engagement eben freiwillig ist, kann es jederzeit beendet werden. Wenn der Staat also, wie jetzt, auf die Hilfe der Freiwilligen angewiesen ist, müssen sie motiviert werden, sich dauerhaft zu engagieren. "Das ist eine alte Forschungsfrage", sagt Wehner, "Sind eventorientierte Freiwillige 'echte' Freiwillige?" Sie können es zumindest werden. Viele der Freiwilligen, die sich spontan engagieren, hätten bereits vorher Erfahrungen gesammelt, sagt Wehner. Andere überlegten sich im Anschluss an ihren spontanen Einsatz, sich längerfristig zu engagieren. Das heißt, dass das "Event" die Augen öffnet für weitergehende soziale Tätigkeit. Hier müssen Staat und NGOs die Helfenden abholen.