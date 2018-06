Ein sanierter Plattenbau in Berlin-Lichtenberg. Hier lebt Familie Sinani aus dem Kosovo, zu siebt in zwei Zimmern einer Erstaufnahmeeinrichtung. In einer Ecke des größeren Raums stehen vier aneinandergeschobene Betten, dort schlafen die fünf Kinder. An der Wand stehen drei schmale Metallspinde und ein Kühlschrank. In den Zimmern herrscht eine fast sterile Sauberkeit, nirgends liegt oder steht etwas herum. Mutter Kimete, 41, hat Äpfel und Lebkuchen auf den Tisch gestellt, gerade ist eine deutsche Freundin zu Besuch. Die Kinder sind an diesem Vormittag alle in der Schule. Anders als seine Frau spricht der 47-jährige Vater Fatmir gut deutsch. Deswegen ist er es, der erzählt.



"Wir sind am 31. Januar mit dem Zug in München angekommen. Zuerst wurden wir in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Eichstätt gebracht, aber im April konnten wir nach Berlin weiterreisen. Das hat mich sehr gefreut, denn Berlin kenne ich gut.

Ich habe bereits sieben Jahre hier gelebt, zwischen 1993 und 2000. Damals war ich als Bürgerkriegsflüchtling gekommen. Wir hatten eine eigene Wohnung in Berlin-Schöneweide, meine beiden ältesten Töchter sind hier geboren. Sie sind also gewissermaßen Berlinerinnen.

Im Jahr 2000 habe ich mich entschlossen, mit meiner Familie in den Kosovo zurückzukehren, freiwillig. Der Krieg war ja vorbei und ich hatte die Hoffnung, dass es im Kosovo nun besser wird, dass es dort für uns eine Perspektive geben würde.

Anfangs war es ganz gut. Es gab sehr viel internationale Hilfe und es gab die D-Mark, das war im Kosovo die eigentliche Währung. Ich bin Koch, zunächst habe ich für die KFOR-Friedenstruppen in Priština gearbeitet. Dort habe ich etwas besser verdient. Doch es wurde immer schlechter, immer mehr Soldaten wurden abgezogen. Ich musste schließlich in einem anderen Restaurant arbeiten, für 300 Euro im Monat.

Serie: Neu hier Die Serie In der Serie "Neu hier" stellen wir Flüchtlinge vor, die nach Deutschland gekommen sind. Wie sieht ihr Alltag im neuen Land aus? Was beschäftigt sie, wie erleben sie die Deutschen? Alle bisher erschienenen Folgen finden Sie hier.

Mit der ganzen Familie haben wir im Haus meines Bruders gewohnt. Für zwei Zimmer haben wir ihm hundert Euro Miete bezahlt, 50 Euro mussten wir für Nebenkosten ausgeben. So blieben am Ende 150 Euro für eine siebenköpfige Familie. Das sind etwa 70 Cent pro Tag und Person. Davon kann man auch im Kosovo nicht leben.

Wenn man zum Arzt geht, kostet das Geld, die Medikamente kosten Geld, auch die ganze Ausstattung, die die Kinder für die Schule brauchen, muss man selber bezahlen. Meine älteste Tochter war sehr gut in der Schule, sie wollte Medizin studieren. Aber dafür muss man entweder jemanden kennen oder wieder Geld bezahlen. Die Korruption ist ein riesiges Problem im Kosovo. Die ganze Politik wird von Familienclans beherrscht, die ihre Ämter nur nutzen, um sich zu bereichern. Auch Nahrungsmittel konnten wir nur die nötigsten kaufen: Brot, Öl, Kartoffeln, Zwiebeln, solche Dinge.

"Da bin ich depressiv geworden"

Im Januar habe ich dann im Fernsehen gesehen, dass sehr viele Kosovaren nach Deutschland gingen. Da bin ich richtig depressiv geworden. Eine Woche lang haben meine Frau und ich hin und her überlegt: Sollen wir gehen oder bleiben? Ich wusste: Für die Kinder wird das nicht leicht, in ein anderes Land zu kommen, eine andere Sprache zu lernen, ihre Freunde zu verlassen. Aber dann habe ich mich entschieden: Wir gehen. Ich hatte einfach keine Hoffnung mehr, dass es im Kosovo jemals besser werden könnte.

Einer meiner fünf Brüder arbeitet bei Europol. Er hat Glück, er verdient etwas besser und konnte uns das Geld für die Reise nach Deutschland leihen, etwa 3.000 Euro.