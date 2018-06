Im US-Bundesstaat Delaware haben Polizisten am vergangenen Mittwoch einen schwarzen Rollstuhlfahrer erschossen, weil dieser angeblich bewaffnet war. Eine Videoaufnahme des Vorfalls in der Stadt Wilmington wurde nun im Internet veröffentlicht: Darin ist der 28-jährige Jeremy McDole in einem Rollstuhl hinter einem parkenden Auto zu sehen. Ob er eine Waffe bei sich trägt, ist nicht zu erkennen.

Das Video zeigt einen Polizisten, der McDole schreiend auffordert, seine Hände zu erheben. Anschließend ist ein einzelner Schuss zu hören, woraufhin der Beamte seine Aufforderung wiederholt und hinzufügt, McDole solle seine Waffe ablegen. Weitere Polizisten kommen hinzu und rufen "Hände hoch, nimm deine Hände hoch!" McDole kommt dieser Aufforderung nicht nach. Dann fallen mehrere Schüsse. Der junge Mann sackt zusammen und fällt aus seinem Rollstuhl. McDole wurde auf der Stelle für tot erklärt.

Dem Vorfall in Wilmington war nach Angaben der Polizei ein Anruf vorausgegangen. Darin wurde auf einen bewaffneten Mann in einem Rollstuhl hingewiesen, der sich möglicherweise selbst eine Schusswunde zugefügt habe. McDole sei der Aufforderung der Polizisten nicht nachgekommen, seine Hände zu erheben, sagte der Polizeichef von Wilmington, Bobby Cummings. Er habe auch seine Waffe nicht auf dem Boden ablegen wollen. McDole sei getötet worden, als er seine Waffe habe ziehen wollen.

Die Mutter des Opfers, Phyllis McDole, bestreitet die Angaben. "Das Video zeigt, dass er keine Waffe gezogen hat. Er hatte seine Hände auf dem Schoss, als sie auf ihn schossen", sagte sie. Der Gouverneur von Delaware, Jack Markell, nannte den Vorfall laut Medienberichten "zutiefst verstörend".

Die Organisation NAACP, die sich für die Rechte schwarzer Bürger in den USA einsetzt, forderte nun die Einsetzung eines Sonderermittlers. Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA hatten in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Vorfälle wie die Tötung des 18-jährigen Michael Brown in Ferguson im Bundesstaat Missouri im Sommer 2014 lösten schwere Unruhen aus.